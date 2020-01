Leipzig

Die Aktion „Medien an der Schule“ (MADS) ist angelaufen. Zwei Dutzend Schüler der Klasse 9c des Markkleeberger Rudolf-Hildebrand-Gymnasiums waren die ersten, die das LVZ-Medienhaus am Peterssteinweg 19 besuchen konnten, um einen Einblick ins Mediengeschäft zu erhalten. Redakteur Andreas Tappert informierte sie über die Geschichtes des Hauses und die neuesten Entwicklungen in der Medienbranche. Denn MADS soll den jungen Leuten helfen, die Qualität von Nachrichten aus vertrauenswürdigen Informationsquellen einschätzen zu können. Insgesamt 3419 Schüler aus 151 Klassen und 67 Schulen der Region erhalten deshalb mehrere Wochen lang täglich die Exemplare ihrer Tageszeitung in Klassenstärke und zudem unbeschränkten Zugang zu den digitalen Angeboten.

„Die Welt ist in schlechter Form“

Die Schüler aus Markkleeberg hatten zusammen mit ihrer Lehrerin Gesine Kloppe die Zeitung studiert und besondere Schlagzeilen ausgeschnitten, um aus ihnen Gedichte zu machen. „Schönheit allein reicht nicht mehr“ war da zu lesen; „Die Welt ist in schlechter Form“, „Der Blick in den Abgrund“ oder „Unvernunft tut gut“. Die Schüler haben sich auch selbst in verschiedenen journalistischen Genres versucht – Mariella Postulka und Felicia Farcken schrieben einen Standpunkt zum Thema „Schönheitsideal“, Josephine Kögel und Annabell Schmidt eine Reportage über die Sauberkeit in einem Klinikum der Region. Auch weitere Kommentare und ein „Ausgepresst“ wurden verfasst – fast so wie in der großen LVZ. „Für viele Schüler war das der erste regelmäßige Kontakt mit der Tageszeitung“, erklärte Lehrerin Kloppe. „Ich wünsche mir, dass die Tageszeitung für sie ein Begleiter durchs Leben wird.“

Redakteuren über die Schulter geschaut

Zur Belohnung gab es einen Blick hinter die Kulissen der LVZ: Die Gymnasiasten durften sich den großen Digital-Newsdesk in der zweiten Etage in allen Details anschauen, ebenso den Desk in der dritten Etage, in dem die gedruckte Tageszeitung vorbereitet wird. Dabei konnten sie mitverfolgen, wie sich die leeren Zeitungsseiten auf den großen Bildschirmen mit Texten und Bildern füllten – weil in den Büros ringsherum viele Redakteure gerade ihre Texte schrieben und ihre Sätze in Echtzeit in die Bildschirmseiten einflossen. Weil die jungen Besucher auch sehen wollten, wie die Redakteure in ihren Büros an den Beiträgen arbeiten, gab es einen Abstecher in die Lokalredaktion Leipzig.

In der MADS-Aktion werden in der nächsten Woche noch mehr Schüler im Peterssteinweg vorbeischauen. Denn in diesem Jahr besuchen LVZ-Redakteure die jungen Leser nicht mehr nur in ihren Schulen, sondern empfangen sie auch bei sich.

Von Andreas Tappert