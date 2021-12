Ein Boot voller Nikoläuse bringt in Leipzig Kinderaugen zum Leuchten

Leipzig

Der Nikolaus kommt in Leipzig traditionell übers Wasser, im Ruderkatamaran mit acht Helfern an Bord schippert er über den Karl-Heine-Kanal. Das Bild zaubert Adventsspaziergängern und Joggern ein Lächeln ins Gesicht. In den roten Kutten stecken Reha-Sportlerinnen und -Sportler des Gesundheitssportvereins Dr. Heine. Steuermann ist der Präsident selbst.

„Wir verteilen traditionell seit 15 Jahren Wichtelgeschenke an Kinder, seit dem letzten Jahr coronagerecht mit Abstand“, erzählt Manni Heine. Die Aktion ist ihm eine Herzensangelegenheit. Vor der Pandemie drängten sich am 6. Dezember bis zu 180 Kinder rund um den Anlegesteg des Vereins-Refugiums. Jetzt kommen sie in kleinen Grüppchen zur nächstgelegenen Kanalbrücke. Am Sonntag kam der Clubmitglieder-Nachwuchs mit Familie, am Montag sind die Mädchen und Jungen aus dem nahen Kindergarten dran.

Kinder warten sehnsüchtig auf der Kanalbrücke

Laeticia, Clemens, Mara und Livia werden einzeln aufgerufen und nehmen mit leuchtenden Augen ihre Geschenke aus einem Korb, der jedes Mal von der Brücke heruntergelassen wird. Mit traumwandlerischer Sicherheit spaziert der Chef-Nikolaus in schmucken Moon-Boots zwischen dem Korb und seinem prall gefüllten Sack hin und her. „Mit dem Seil machen wir normalerweise Tauziehen beim Kindertraining in der Halle“, verrät Heine. „Und die Nikoläuse sind alle geimpft.“

Sandra (38) und Marcus Heine (30) mit den Kindern Piet (fünf Monate) und Maja (3) freuen sich über die Geschenke vom Nikolaus. Quelle: André Kempner

Das Rudern in den langen Mänteln ist anspruchsvoll, aber die Crew ist erfahren und hört auf Heines Kommandos. Sie hatte sich nach dem märchenhaften Spektakel eine besondere Überraschung ausgedacht – ein Nikolaus-Geschenk als Anerkennung für das Engagement ihres Coaches. Mehrere Gruppen, die ihre Ausfahrten derzeit schmerzlich vermissen, haben zusammengelegt und unter anderem eine Urkunde für den „wortgewandten Rudertrainer“ gestaltet – dem es bei der unerwarteten Übergabe tatsächlich kurz die Sprache verschlägt.

Von Gislinde Redepenning