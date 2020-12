Leipzig

Das Friedenslicht aus Bethlehem leuchtet seit Sonntag Nachmittag im Kinderhospiz Bärenherz. Das Zeichen für Wärme, Solidarität und Frieden wurde von Initiator Tommy Schmidt an Ulrike Herkner übergeben. „Schön, dass an uns gedacht wurde“, erklärte die Geschäftsführerin. „Gerade in diesem Jahr brauchen wir ein Licht, das Hoffnung bringt. Es ist wunderschön und erwärmt unser Herz.“ Weitergereicht von Raum zu Raum, werde sich nun jede Familie von schwerkranken Kindern an dem Licht erfreuen, sagte Herkner.

Wie berichtet, stellt die Pandemie das Kinderhospiz vor existenzielle Herausforderungen. Das Bärenherz ist deshalb eines von eines von sieben Projekten der LVZ-Aktion „Ein Licht im Advent“.

Initiator ist ehrenamtlich sehr aktiv

Die Idee, das Friedenslicht an das Kinderhospiz im Kees’schen Park zu übergeben, hatte Tommy Schmidt von der Leipziger Regionalstelle des Technischen Hilfswerks ( THW). Seit vielen Jahren stellt der 36-Jährige sein berufliches und privates Engagement in den Dienst des Menschen: Beim THW ist der junge Familienvater für das Referat Ehrenamt und Ausbildung zuständig, in seiner Freizeit engagiert sich der gebürtige Grimmaer ehrenamtlich als Notfallseelsorger im Kriseninterventionsteam (KIT) Sachsen sowie als Zugführer bei der Ortsfeuerwehr Kleinbardau.

Hoffnung auf Veranstaltungen

Gemeinsam mit Ehefrau Nadine rief er den jährlichen Blaulichttag im Kees’schen Park Markkleeberg ins Leben, wo sich Rettungskräfte von Polizei, Feuerwehr und THW präsentieren, um auf die Helden des Alltags aufmerksam zu machen. Coronabedingt musste die Veranstaltung in diesem Jahr ausfallen. „Wir hoffen, dass sie 2022 wieder stattfinden kann“, sagte Schmidt. Zumal der Blaulichttag, wie andere Benefizinitiativen, immer mit einer Spende an das Kinderhospiz verbunden ist. „Auch ich unterstütze als Mitglied des Fördervereins die Einrichtung mit einer regelmäßigen Spende, sie hilft besonders jetzt“, so der THW-Mann.

Idee nach Impuls aus Dresden

Von der diesjährigen Friedenslichtaktion hatte Schmidt durch den Dresdner Frieder Hofmann erfahren, der traditionell die Kerze entgegennimmt. Den früheren Vorsitzenden des Stadtfeuerwehrverbandes Dresden kennt er von gemeinsamen Einsätzen. Als die Anfrage kam, ob auch Tommy Schmidt das Licht persönlich abholen und weitergeben kann, war er sofort dabei: „Mensch, das Friedenslicht holen wir zum Bärenherz.“ Das Team um Geschäftsführerin Ulrike Herkner sei einfach klasse. „Die haben es verdient – das sind megatolle Leute. Sie verbreiten Wärme, Zuversicht und Verbundenheit – und auch die Aktion ist ein Zeichen der Hoffnung und Verbundenheit.“

Friedenslicht scheint seit 1986

Die Aktion Friedenslicht wurde 1986 vom Österreichischen Rundfunk ( ORF) ins Leben gerufen. In Bethlehem wird das Licht jedes Jahr von einem Kind entzündet und per Stafette in aller Herren Länder verteilt. Die Friedenslichtaktion 2020 steht unter dem Motto „Frieden überwindet Grenzen”. Alle Teilnehmer sollen in ihrem Bereich und in ihrem Leben Frieden schaffen. So wie die kleine Flamme millionenfach von Kerze zu Kerze, von Hand zu Hand weitergegeben wird, müsse auch der Friede von Mensch zu Mensch wachsen, betont Tommy Schmidt. „Die Friedenslichtaktion im Kinderhospiz Bärenherz soll zu einer schönen Tradition werden.“

Von Ingrid Hildebrandt