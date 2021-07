Leipzig

Man is(s)t immer unter prominenter Beobachtung. Gäste des Bull & Bunito am Thomaskirchhof sitzen vis à vis zum Denkmal von Johann Sebastian Bach. Seit dem 1. Juli setzt das Restaurant, in dem vorher die Weinwirtschaft ansässig war, eine Geschmacksmarke, die es in Leipzig und Umgebung so noch nicht gegeben haben dürfte: Mediterranes wird mit hawaiianischem Essen kombiniert.

Sechs Wochen lang hat Felix Schwarm mit seinem Team in der Küche an Nuancen gearbeitet. „Teilweise haben wir bis in die Nacht gekocht und getestet, bis wir zufrieden waren.“ Der 30-Jährige ist Manager des mit dem Lokal verbundenen Townhouse Leipzig sowie den ebenfalls zur Kette gehörenden Hotels in Dresden und Berlin. Ihm ist wichtig, dass das Bull & Bonito losgelöst vom Beherbergungsbetrieb wahrgenommen wird, denn „wir entsprechen nicht dem gängigen Bild eines Hotelrestaurants“.

Gegrillte Wassermelone

Dafür sorgt einerseits die räumliche Abtrennung, andererseits die Speisekarte. Küchenchef Enrique Frómeta Torres zaubert beispielsweise mit „Hilo Salad Bowl“ eine Vorspeise aus Ziegenkäse, karamellisierten Walnüssen, gegrillter Wassermelone und Oliven, die quasi für einen kulinarischen Urlaub sorgen, denn mit Alltagsessen hat das wenig zu tun.

Hawaiinische Küche setzt meist auf die Kombination von Süße durch Südfrüchte – vor allem der Ananas – mit geschmacksintensiven Zutaten wie Koriander, Knoblauch oder besonders aromatischem Reis, gewürzt mit indischem Vadouvan. Der flankiert als Beilage unter anderem das „Huli Huli Chicken“, eine gegrillte Hühnerkeule, die zehn Stunden lang einen speziellen Sud in sich aufgenommen hat, bevor sie für wenige Sekunden frittiert wird – definitiv außergewöhnlich. Bemerkenswert, dass das Fleisch schon bei leichter Berührung mit dem Messer vom Knochen purzelt. Zum weiteren Angebot gehören Pina mit Barbecue-Honig-Schinken und Sauce Maui, Honolulu Beef Ribs und mehrere Sorten Fisch.

Geschmacksintensiv: die Vorspeisen Caprese buffalo burrata (vorn) und Hilo Salad Bowl. Quelle: André Kempner

Kostentechnisch liegt das klar über dem in Leipzig gewohnten Durchschnitt (Huli Huli Chicken zum Beispiel gibt’s für 19 Euro), geschmacklich aber eben auch. „Dennoch möchten wir kein Schicki-Micki-Ort sein und alle ansprechen“, betont Schwarm, der zusammen mit Fotograf Benjamin Diederich angesagte Influencerinnen und Influencer nach Leipzig holte, um der Stadt einen digitalen Push zu geben. „Wir tun alles dafür, dass jeder Gast einen besonderen Abend hat.“ Innen haben 64 Leute Platz, außen 40, geöffnet ist dienstags bis samstags von 15 bis 23 Uhr.

Im Gegensatz zu anderen gastronomischen Einrichtungen, denen während der Corona-Lockdowns die Mitarbeiterinnen abhanden kamen, ist Schwarm frei von personellen Sorgen. „Teilweise haben sich die Leute bei uns gemeldet, wir mussten keine einzige der 15 Stellen fürs Restaurant ausschreiben.“

Kooperationen geht das Bull & Bonito mit der Gourmétage für die Weine und mit der Macis-Bäckerei für Biobrot ein, ebenso das Hotel. Das Townhouse Leipzig, eröffnet am 1. Juni, bietet nach umfassender Sanierung ab August 50 Zimmer, bis jetzt sind es 25.

Von Mark Daniel