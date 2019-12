Ein Hauch Routine bei der Evakuierung – Polizei und Klinik ziehen Bilanz

Leipzig

Über allem liegt die Erleichterung. Die am Donnerstag-Vormittag gefundene Fliegerbombe im Leipziger Norden ist in der Nacht zu Freitag entschärft worden und die Gefahr vorüber. Bis dahin gab es für Betroffene und Beteiligte Hürden in unterschiedlichster Form zu nehmen. Das Resümee der Polizei: Es lief insgesamt besser als beim ersten Fund zwei Wochen zuvor an selber Stelle, und so manche Vorgänge lassen sich auch im Wiederholungsfall nicht beschleunigen.

„Verzögerungen gehören dazu“

Dazu zählt die Evakuierung von Kitas wie auch von Kliniken oder Pflegeheimen. „Hinzu kommen die Patienten im privaten Pflegebereiche, die teilweise mit Spezialtransporten aus der Gefahrenzone befördert werden mussten“, sagt Polizeisprecher Alexander Bertram. „Solche Verzögerungen gehören nun einmal dazu.“

120 Patienten im St. Georg betroffen

Im Klinikum St. Georg mussten zunächst laufende Operationen zu Ende geführt werden. Doch gegen 18.30 Uhr gab das Krankenhaus der Einsatzleitung grünes Licht. „Die Evakuierung lief genauso reibungslos ab wie nach dem ersten Bombenfund“, sagt Klinikum-Sprecherin Manuela Powollik. „Vielleicht sogar noch etwas routinierter. Jeder wusste, was zu tun war.“ Rund 120 Patienten waren betroffen – mussten mit ihren Betten umziehen oder bekamen zusätzliche Bettnachbarn.

Notaufnahme konnte nicht angefahren werden

Wie beim ersten Einsatz am 3. Dezember lagen auch diesmal unter anderem Chirurgie, Orthopädie, Onkologie und die Stationen für HNO und Wöchnerinnen innerhalb des Sperrkreises von 1000 Metern. Die Notaufnahme war zwar als Gebäude nicht betroffen, konnte jedoch wegen der Verkehrssperrungen nicht mehr angefahren werden.

Ein gewisser Lerneffekt

Zwischen Lerneffekt und Unmut pendelte das Verhalten der insgesamt 10 000 involvierten Anwohner. „Manche haben durch die Erfahrung zuvor schneller und unkomplizierter reagiert, anderen waren wegen der erneuten Evakuierung entnervt.“ Insgesamt hätten sich weniger gesträubt, ihre Wohnungen oder Häuser zu verlassen; manche Eltern, die ihre Kinder trotz aller Sicherheitsvorschriften abholen wollten, reagierten gereizt.

0.30 Uhr begann die Entschärfung

Am Bomben-Fundort – der Baustelle für das neue Polizeirevier zwischen Essener und Delitzscher Straße – dauerte das Warten bis etwa 0.30 Uhr, dann begannen die Sprengmeister Jörg Lange und Thomas Zuvulla das Entschärfen des 200 Kilo schweren Relikts aus einem britischen Luftangriff auf Leipzig während des Zweiten Weltkriegs.

Ausgedörrter Boden machte Probleme

Laut Polizeisprecher Bertram machte der harte und ausgedörrte Boden Probleme beim Freiräumen. Im Notfall hätte die Bombe vor Ort gesprengt werden müssen, entsprechendes Material wie Wassertanks als Splitterschutz sei abrufbereit gewesen. Dazu kam es nicht. Um 1.30 Uhr war der Spuk vorbei.

Überstunden sollen abgebaut werden

Laut Polizei waren 450 Einsatzkräfte mit dem erneuten Bombenfund beschäftigt. Der Dezember, sonst ein Monat, in dem das Personal angefallene Überstunden abbauen können, war ungeahnt arbeitsintensiv, „aber die Reduzierung kriegen wir schon geregelt“, so Alexander Bertram.

Von Mark Daniel und Mathias Wöbking