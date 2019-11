Ein Italiener macht das Budde-Haus zum Klezmer-Zentrum

Leipzig

Die spannendsten Lebensläufe sind die, bei denen der Weg sich nicht an die Planung hält. Wäre es nach der gegangen, säße Giuseppe Sciarratta heute vermutlich in einer Praxis für Psychologie oder würde in einer sozialen Einrichtung Menschen betreuen. Wobei das, was er stattdessen macht, durchaus auch zur Psycho-Hygiene beiträgt: Der 34-Jährige arbeitet als Musiker und Konzertveranstalter. Für das Budde-Haus ist er der pure Glücksfall: Sciarratta holt regelmäßig renommierte Vertreter der internationalen Klezmer-Szene ins Soziokulturzentrum.

Freiwilligendienst im brasilianischen Armenviertel

Aufgewachsen ist der 1985 geborene Mann mit der ansteckend positiven Ausstrahlung im sizilianischen Agrigento; mit 18 zog er zum Psychologie-Studium ins norditalienische Padua. Nebenbei begann er, der mit zehn Jahren das Saxofon-Spiel begann, sein Faible für Theater und Musik auf kleinen Bühnen auszuleben. Nach dem Abschluss 2007 absolvierte er einen Freiwilligendienst im Armenviertel von Foz do Iguaçu in Brasiliens Bundesstaat Paraná. Hier erarbeitete Sciarratta Produktionen aus Musik, Theater und Artistik. Nach seiner Rückkehr beteiligte er sich in Florenz bei einem Sozialtheater, das Drogenabhängige, Behinderte, Straffällige und psychisch Kranke einbindet.

Der Liebe wegen nach Leipzig

2010 zog ihn die Liebe nach Leipzig. Und hier kristallisierte sich allmählich heraus, dass die Kunst im Leben des Giuseppe Sciarratta die Oberhand behalten würde. Zunächst brachte er mit Figurentheaterspielerin Franziska Merkel „Romeo und Julia“ als Handpuppenspiel und „Das Zauberpferd“ als Licht- und Schattentheater auf die Bühne.

Dann sorgte eine Klezmer-CD von Joel Rubin dafür, dass er den Schwerpunkt auf die Musik verlagerte. „Sein Klarinettenspiel hat mich umgehauen“, sagt er, „dieses Instrument ist für mich das beste Ausdrucksmittel – und der Klezmer-Stil drückt unglaublich viel aus, von Lebendigkeit bis zu Ernsthaftigkeit“. Vom Saxofon wechselte Sciarratta daher zur Klarinette, besuchte Workshops. Er übte wie ein Besessener, nahm Unterricht bei Größen wie David Krakauer, Chilik Frank und auch Joel Rubin.

Mit eigener Klezmer-Band durchs Land

2013 gründete er die Band Klezmer Muskel Kater, die – mit Schwerpunkt jiddischer Klänge – musikalisch durch Länder und Kulturen reist. Bei Auftritten kreuz und quer durch die Republik und darüber hinaus lernte der aufgeschlossene und stets neugierige Italiener die internationale Szene kennen – und holte sie nach Leipzig.

Dass das Budde-Haus so eine Art Zentrum für Klezmer geworden ist, entsprang einer zunächst halb scherzhaften Offerte: Der weltweit verehrten Sängerin Polina Shepherd bot er an, ein gemeinsames Konzert in Leipzig zu organisieren. Als die ihn mit einer Zusage verblüffte, ging er auf die Suche nach einem Veranstaltungsort. Weil Sciarratta durch Workshops in der Kreativwerkstatt des Budde-Hauses dessen Leiter Jürgen Schrödl kannte, sprach er ihn an – und der sagte prompt zu. Das umjubelte Konzert dort am 2. August 2017 begründete die Veranstaltungsreihe „Klezmer With Friends“.

Seitdem gastierten – dank guter Kontakte und städtischer Förderung – zahlreiche international renommierte Klezmer-Interpreten in dem 1890/91 erbauten Prachtbau, unter anderem der New Yorker Grammy-Gewinner und Lead-Sänger der Klezmatics, Lorin Sklamberg. „Fast surreal, dass der zu uns gekommen ist“, schwärmt der enthusiastische Veranstalter, der in diesem Jahr den Verein Klezmer With Friends gegründet hat.

Giuseppe Sciarratta strahlt. „Ich habe großes Glück, dass sich mein Leben in Leipzig so wunderbar entwickelt hat. Und dass ich diese tollen Musiker hierhin holen kann.“

Nächstes Klezmer-Konzert im Budde-Haus am 27. November mit dem Duo Doyna; 20 Uhr, Karten für 10/8 Euro unter 90960037 oder ticket@budde-haus.de.

Von Mark Daniel