Leipzig

Ein Zoojahr unter erschwerten Bedingungen geht zu Ende: Normalerweise kennt der Leipziger Zoo keine Schließtage, doch 2021 blieb er bis Anfang Mai coronabedingt komplett geschlossen. Danach öffneten die Freianlagen und ab Anfang Juni auch die Tierhäuser. Vor und hinter den Kulissen ist trotzdem viel passiert – eine Rückschau auf Höhen und Tiefen.

Höhepunkte und Erfolge

Muntere Löwenvierlinge: In der Löwensavanne kam im März vierfacher Nachwuchs zur Welt. Mutter Kigali und Vater Majo kümmerten sich gut um ihre Kleinen, die später die Namen Jasira, Juma, Kossi und Kiyan erhielten. Bei Kigalis ersten beiden Geburten hatte es herbe Rückschläge gegeben: Ihren ersten Wurf vom August 2019 fraß die junge Löwin komplett auf. Weihnachten 2019 brachte sie Fünflinge zur Welt, und zunächst sah alles gut aus. Zehn Wochen später, nach einer Impfung, wurde die Mutter erneut aggressiv und tötete zwei Jungtiere. Der Zoo entschloss sich, die verbliebenen drei Geschwister von der Mutter zu trennen. Hanna, Elsa und Matteo wurden von Vater Majo allein aufgezogen und leben jetzt im Berliner Zoo.

Im Leipziger Zoo hat Bonoboweibchen Luiza im Mai eine Tochter bekommen. Quelle: Zoo Leipzig

Seltener und begehrter Nachwuchs: Pünktlich zum 20. Geburtstag der Menschenaffen-Anlage Pongoland brachte Bonobo-Weibchen Luiza eine Tochter zur Welt, im August kam ein Baby bei den Orang-Utans dazu. In der Himalaya-Anlage erblickten im August zwei Schneeleoparden-Mädchen das Licht der Welt – der erste Nachwuchs seit der Eröffnung der Anlage 2014. Die Amurleoparden Mia und Xembalo bekamen im September Nachwuchs, die kleine Manju ist das erste Amurleoparden-Jungtier dieses Jahres in Europa. Und auch die Zucht der australischen Quolls ging erfolgreich weiter – Leipzig ist dafür der Vorreiter in Europa.

Die Dinosaurierausstellung wird auch 2022 zu sehen sein. Quelle: Zoo Leipzig

Dinosaurier-Ausstellung: Währenddessen sind 20 originalgroße, bewegliche Dinosaurier-Figuren Nachbarn der lebenden Tiere geworden. Die von Jurassic-Park-Berater Don Lessem extra für Leipzig entworfene Ausstellung kam bei den Fans aus Nah und Fern so gut an, dass die Superhelden der Urzeit noch ein Jahr länger bleiben dürfen. Die Ausstellung ist in ein pädagogisches Konzept eingebettet, schlägt eine Brücke zum Artenschutz und zeigt Gemeinsamkeiten zu den Zootieren.

Riesen-Unterstützung der Zoofans: Der Freundes- und Förderverein Zoo freut sich erneut über eine Rekord-Spendensumme: Das dritte Jahr in Folge haben Tierfreunde insgesamt eine Million Euro aufgebracht, die dem Zoo übergeben werden.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Enttäuschungen und Niederlagen

Tod von Elefantenbaby Kiran: Schock für Tierfreunde und den Zoo: Mitte Juni starb Elefantenkind Kiran mit nur 17 Monaten am Elefanten-Herpes-Virus. Es zerstört die Gefäßwände und führt zu inneren Blutungen. „Der pathologische Befund zeigt deutlich, dass wir keine Chance hatten, Kiran zu retten. Das Herpes-Virus hatte bereits alle Organe angegriffen und zu einem multiplen Organversagen geführt“, teilte Zoodirektor Professor Jörg Junhold mit.

Jubiläen, die nicht gefeiert werden konnten: 2021 wollte Zoo gleich mehrere Jahrestage mit den Fans feiern, doch daraus wurde nichts. Pongoland und Löwensavanne begingen ihr 20-jähriges Bestehen, der Elefantentempel wurde 15 Jahre alt, die Tropenhalle Gondwanaland zehn Jahre und das Koala-Haus fünf Jahre. Damit sind seit 2001 im Leipziger Zoo insgesamt 15 moderne Anlagen eröffnet worden.

Lange Schließung und Finanzprobleme: Der Zoo rechnet durch die Pandemie insgesamt mit mehr als zwölf Millionen Euro Verlust. Fehlende Einnahmen, Zeitverzug bei den aktuellen Bauprojekten und steigende Baupreise führten dazu, dass die Stadt 2021 weitere Gelder bewilligen musste: Acht Millionen Euro gibt es zusätzlich für den Masterplan zum „Zoo der Zukunft“. 900.000 Euro als Ausgleich für die Pandemie-Verluste kamen vom Freistaat Sachsen.

Vogelsterben im Gondwanaland: Im November schloss der Zoo kurzzeitig die Tropenhalle Gondwanaland. Übers Wochenende waren 14 Vögel gestorben, zwölf Straußwachteln und zwei Palawan-Pfaufasane. Die Todesursache ist noch nicht bekannt, jedoch konnten die für Mensch und Tier gefährlichsten Erreger im Labor ausgeschlossen werden.

Von Kerstin Decker