Leipzig

Die GRK-Gruppe will das ehemalige Polygraph-Werk in der Theodor-Neubauer-Straße in Anger-Crottendorf zu einem neuen Edel-Wohnquartier umgestalten. In dem Industriegebäude sollen nach GRK-Angaben 130 Eigentumswohnungen entstehen, die allesamt schon verkauft seien.

Am Sonnabendmorgen sollen Hausbesetzer die Immobilie im Stadtteil Anger-Crottendorf in Beschlag genommen haben. Auf den Tag genau ein Jahr nach der Räumung der „Liebig34“ in Berlin. Das besetzte Haus an der Liebigstraße 34 im Berliner Stadtteil Friedrichshain war weit über die Hauptstadt hinaus ein Symbol für die linksautonome Szene.

Polizisten durchsuchen das Gebäude in der Theodor-Neubauer-Straße. Quelle: Andre Kempner

„Aus Wut über die Räumung der Liebig34 vor einem Jahr haben wir uns das Gebäude der GRK GmbH wieder angeeignet“, schrieben die Hausbesetzer auf Twitter. Es kam am Mittag zu einem Polizeieinsatz, der zur Stunde noch läuft.

Von Thomas Lieb