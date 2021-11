„Ein Kollege wurde angespuckt“: Was die 2G-Regelung für Leipzigs Gastronomen bedeutet

Leipzig

Es ist Sonnabend, 18 Uhr. Seit Anfang der Woche gilt in Sachsen die 2G-Regel. Und in der Kolonnadenstraße im Leipziger Zentrum-West stellt ein 33-jähriger Mann, der eigentlich Gitarrist und Liedermacher ist, eine Schiefertafel vor seiner Kneipe auf.

„Bier: 2G!“, steht darauf. Und auf der Rückseite: „Momentan voll. Keine Kapazität mehr.“ Die Rückseite, sagt Jan Hagedorn, komme später zum Einsatz. Wenn der „Goldhopfen“ so voll ist, dass mit weiteren Gästen kein Abstand mehr möglich wäre. „Eigentlich“, sagt er, „bräuchte ich dafür ja einen Türsteher.“ Jetzt ist die Tafel der Türsteher.

Wovon soll er jetzt auch bitteschön einen Türsteher engagieren? Er arbeitet ja selbst schon am Limit. So viel, dass er nicht einmal mehr richtig zum Gitarre spielen kommt.

Die Strafen: 100 Euro für den Gast, 150 Euro für die Kneipe

Mit der Einführung der 2G-Regel am vergangenen Montag steht Sachsens Gastronomie vor einer neuen Herausforderung: Ungeimpfte, die auch nicht genesen sind, werden nicht mehr bewirtet. Wenn doch, drohen Strafen: 100 Euro für den Gast, 150 Euro für die Kneipe.

Und die Kontrollen, das erfährt man in jeder Leipziger Kneipe, sind häufiger und härter geworden. In Hagedorns „Goldhopfen“, in dem er seit 2018 Bier ausschenkt, waren sie noch nicht. Aber nebenan, im „Stoned“, waren sie – also: das Ordnungsamt – schon.

Erst, erzählt Hagedorn, fuhren sie im Auto vorbei und guckten. Dann, etwas weiter entfernt, zogen sie sich Zivilkleidung an, kamen rein, machten einen auf normale Gäste. Dann gaben sie sich zu erkennen.

„Aber alles war gut“, sagt Hagedorn. „Ich fände es trotzdem besser, wenn sie offen kommen würden, nicht so heimlich.“

„Und manchmal kriegt man schlechte Laune.“

Hagedorns Umsatz hat sich seit Corona halbiert. Aber jetzt laufe es so gut wie noch nie während der Pandemie. Die meisten seiner Gäste seien ohnehin geimpft. An guten Abenden, etwa am Freitag, kämen schon mal 50, 60 Gäste zusammen. Voll, aber 2G-konform.

Manchmal, sagt Hagedorn, komme ihm das dennoch seltsam vor: „Ich fühle mich ein bisschen zerrissen. Einerseits muss ich Geld verdienen, muss möglichst viele Leute reinlassen. Sonst kann ich bald zumachen. Andererseits gibt es diese Seuche, auf die niemand von uns Bock hat.“

Weiter im Süden treten die Konflikte schon deutlicher hervor. Francie Fichtler, 36, steht vor dem „La Boum“ auf der Karl-Liebknecht-Straße. Seit bald 13 Jahren arbeitet sie hier. So anstrengend wie jetzt sei der Job noch nie gewesen, auch nicht bei vollem Haus. „Wir kontrollieren jeden direkt vor der Tür“, sagt sie. „Das kostet uns eine Menge Aufwand, Kraft, Diskussionen. Und manchmal kriegt man schlechte Laune.“

Die Ungeimpften? „Das sind teilweise Stammgäste“

Außerdem, sagt sie, komme ihr 2G komisch vor. Heißt es nicht, das Geimpfte auch Überträger sein können? „Am besten fände ich eine Testpflicht für alle“, sagt Fichtler. Jetzt sei das „La Boum“ zweigeteilt: drinnen 2G, und draußen ein großer Außenbereich mit Zelt, Tischen, Heizpilzen für die Ungeimpften.

Ja, ein Bereich fast ohne Corona-Regeln. Am Sonnabend ist er restlos besetzt. Eine letzte Scholle für Ungeimpfte, die auswärts Bier trinken wollen. Die gebe es ja schließlich auch. „Als noch 3G galt“, erzählt Fichtler, „da kamen sie hier fleißig mit Tests an. 20 Euro für den Test, um dann hier vier Bier zu trinken.“

Während manch einer hofft, dass Ungeimpfte durch 2G abgeschreckt werden, will Fichtler zumindest Angebote machen. „Das sind teilweise Stammgäste, die uns den ganzen Lockdown über unterstützt haben“, sagt sie. „Und jetzt sollen wir die rausschmeißen? Das fühlt sich komisch an.“

Ein wütender Gast spuckte einen Kollegen an

Noch ein letzter Besuch, in den Höfen am Brühl. Gleich unten links, zwischen Jeansläden und Imbissbuden, gibt es seit neun Jahren die „Pommesfreunde“. Das Konzept: Fritten pur, mit Soße oder mit ordentlich Soße.

Und mit Gästen, die völlig durchmischt sind. Leute vom Hauptbahnhof, aus der Innenstadt, shoppende Touristen. „Man redet viel, viel, viel“, sagt Lisa Trüpschuch, 28, seit einem Jahr Geschäftsführerin. Und auch regelmäßig im Einsatz an der Fritteuse.

Sie erlebe hier die unterschiedlichsten Reaktionen, erzählt Trüpschuch. Manche sagen, sie hätten ihren Impfpass vergessen. Andere tun so, als wüssten sie von nichts. Einige reagieren noch extremer. „Vor einigen Tagen wurde ein Kollege von einem wütenden Gast angespuckt“, sagt die Gastronomin.

„Die Leute sind genervt. Dabei bin ich doch die, die hier acht Stunden mit Maske steht und auch noch diskutieren muss.“

Von Josa Mania-Schlegel