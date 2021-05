Ein Leipziger Altenheim geht durch die Corona-Hölle – jetzt kehrt Normalität zurück

Leipzig-Engelsdorf

„Miteinander, miteinander“, singen die alten Damen und Herren und ruckeln aufgeregt in ihren Sesseln hin und her. Knie hoch, Ellenbogen runter. Endlich wieder Sitztanz, nach sechs Wochen Pause! Einige der Altenheimbewohnerinnen versetzt das in helle Aufregung. Das Lied, das sie dabei singen, könnte nicht besser passen: „Miteinander, miteinander wollen wir heute tanzen gehen. Miteinander, miteinander ist das Leben doppelt schön.“

Frau Klein, Frau Krause und Frau Schmidt bewegen sich energisch mit. Graue gelockte, glatte und geföhnte Haare wippen im Takt. Auch Herr Hildebrand bemüht sich, der schwer an Corona erkrankt war. Von dem, hätte man vor einigen Wochen im St. Gertrud angerufen, wenige geglaubt hätten, dass er heute hier sitzen würde. Sie alle lächeln, sie singen, sie tippen sich gegenseitig auf die Schultern. Da sitzen 15 alte Menschen ohne Masken und Abstand, tanzen im Sitzen und geben alles. Was ist denn hier los, mitten in der Pandemie?

Pandemie in einer Art Schnelldurchlauf

Man kann die kurze Variante erzählen und die geht so: Im Caritas-Altenpflegeheim St. Gertrud hat sich die Pandemie in einer Art Schnelldurchlauf abgespielt. Zwischen Weihnachten und Neujahr erlebte das Heim schreckliche, furchtbare Tage. 15 Menschen starben an Corona. Also so viele, wie an diesem Apriltag im Sitzkreis tanzen.

Kurz danach ging es im St. Gertrud rapide aufwärts. Das Haus wurde, zwei Tage nach Neujahr, als erstes Altenheim Leipzigs durchgeimpft. Heute ist es einer der ersten Orte der Stadt, an dem es keinen gibt, der nicht als immun gegen Corona gelte. Das Altenheim in Engelsdorf, im Leipziger Südosten, fühlt sich an wie ein Zukunftsort, an dem das Virus längst besiegt scheint. Kann das sein?

Um die lange Geschichte der schrecklichen Wochen im St. Gertrud zu erfahren, muss man Heimleiter Klaus Mildner treffen. Mildner, 58 Jahre, ist ein sanfter Mann mit bestimmter Stimme und grauem Bart, gelernter Pfleger und seit 1995 hier der Chef. Herr Mildner, gibt es bei Ihnen noch Corona? Moment, erstmal ein Test. So viel Pandemie-Realität muss schon noch sein. „Wir müssen weiter wachsam bleiben“, sagt Mildner. Die Tests, das sagt er auch, sind verpflichtend. Das Land Sachsen schreibt sie vor. Aber sind sie noch notwendig? Mildner lächelt, er will damit sagen: später mehr. Der Test ist negativ.

Mildner bittet hinein in den Flachbau mit großen Fenstern und farbigen Fluren. Auf einem Sockel, gleich hinter dem Eingang, liegt ein schwerer schwarzer Einband, das Kondolenzbuch des Heims. Auf den Seiten kleben Fotos mit lächelnden alten Menschen. Darunter stehen ihre Sterbedaten. Man blättert und stellt fest: Zwischen den Daten jeder Seite liegen immer mehrere Wochen. „Es versterben im Monat etwa ein, zwei Bewohner“, sagt Mildner. Dann blättert man in den Dezember, wo es jeden Tag einen Eintrag gibt. Manchmal mehrere täglich. „Es war die Hölle“, sagt Klaus Mildner.

Von den 90 Personen, die im St. Gertrud leben, erkrankte Ende Dezember die Hälfte an Corona. Von den 80 Mitarbeitenden ebenfalls jeder zweite. Das gesamte Heim wurde isoliert, alle mussten auf ihren Zimmern bleiben. An den Tagen um Neujahr starben dann 15 Bewohnerinnen und Bewohner. Wie konnte das passieren?

Striktes Testen und strenge FFP2-Maskenpflicht

Klaus Mildner weiß, wie alles passierte. Erklären kann er es sich trotzdem nicht. „Wir waren mit die ersten, die striktes Testen und eine strenge FFP2-Maskenpflicht für Mitarbeiter einführten“, sagt Mildner. Hinter dem Eingang wurde eine Schleuse errichtet, die Teststation des St. Gertrud. Ende November dann ein erster Treffer. Die Ehefrau eines Bewohners war positiv. Der Bewohner war gerade neu aus dem Krankenhaus gekommen, mit negativem PCR-Ergebnis. Mildner ließ ihn noch mal testen. Nun war das Ergebnis positiv. Und Mildner wurde bewusst: Das Virus war nun in seinem Heim. „In den nächsten Tagen ploppte es hier überall auf“, sagt er. „Erst auf der einen Etage, dann auf allen, dann bei den Mitarbeitern. Trotz aller Hygienemaßnahmen!“

Um die Weihnachtstage lief Klaus Mildner stundenlang in Schutzausrüstung die L-förmigen Flure seines Heims ab. Die, wohlgemerkt, eiskalten Flure, weil durchgängig gelüftet wurde. Draußen lag Schnee. Und drinnen waren die Bewohnerinnen und Bewohner auf ihren Zimmern isoliert. Von der Belegschaft war die Hälfte ausgefallen. Zwei von ihnen können bis heute nicht arbeiten, sie leiden unter den Spätfolgen von Corona, sind bis heute zu erschöpft, um zu arbeiten.

Nach Hause ging Mildner in diesen Tagen nur, um einige Stunden zu schlafen, dann fuhr er wieder los. Zwischendurch starben seine Bewohner. „Manchmal musste ich in den Wald, um den Kopf freizukriegen“, sagt er. „Es waren die schwersten 14 Tage meines Arbeitslebens, ich werde das nie wieder vergessen und will es nie wieder erleben.“

Am 28. Dezember, als es kaum noch zu schaffen war, rückte die Bundeswehr in das St. Gertrud ein. Das Versorgungsbataillon des Panzergrenadierregiments Frankenberg bei Chemnitz hatte sechs Soldaten abgestellt, die nun hier Essen auf die Zimmer brachten, Tabletts einsammelten, Wäsche verteilten und mit den Bewohnern redeten – alles in Uniform. „Ich fand, dass die Bewohner ruhig wissen sollten, wer hier nun auch für sie da war“, sagt Mildner. „Schließlich waren die Herrschaften unsere Rettung.“

Ersten Lichtblick zu Neujahr

Neujahr gab es für Klaus Mildner dann einen ersten Lichtblick. Der Heimleiter erhielt einen Anruf. Das Deutsche Rote Kreuz war dran. Und man fragte Mildner, ob in seinem Heim mit dem Impfen begonnen werden könne. Als erstes Heim in ganz Leipzig. Mildner sagte zu. Zwei Tage später wurde, wer noch kein Corona hatte, geimpft. Wer es überstanden hatte, gilt dank der im Blut gebildeten Antikörper ebenso als immun. Seit Januar fing das Altenheim in Engelsdorf damit an, langsam wieder zu öffnen.

Mildner führt über die Flure seines Heims, ohne Schutzausrüstung. Wo vor einigen noch Wochen noch strikte Quarantäne galt, stecken nun aus manchen Zimmern alte Leute ihre Köpfe. Viele hier haben Herzleiden, Gicht oder Schlaganfälle überlebt. Die meisten sind dement. Seine „Wohnfamilien“ nennt Mildner die Wohngruppen von je 15 Personen, auf jeder Etage wohnen zwei. „Es sind ja kleine Familien“, sagt er. Die Wohngruppen, die im St. Gertrud auf einer Etage leben, dürfen seit Ende Januar wieder zusammen essen. Seit Februar nehmen sie am heimeigenen Gottesdienst teil. Seit März finden wieder Aktivitäten wie der Sitztanz statt. Ja, all das fühlt sich an, als gäbe es kein Corona mehr. Menschen, die ohne Maske beisammen sitzen und denen es gut zu gehen scheint.

Schöner Lebensabend ohne unnötige Regelungen

Wie groß ist die Gefahr noch? „Vorsicht ist immer geboten“, sagt Mildner. Dann sagt er einen Satz, den man außerhalb seines Heims eher selten hören dürfte: „Aber man muss die Gefahr des Virus auch gegen die Gefahr der Isolation abwägen.“ Sein Heim, das betont er, habe schließlich auch Hospizcharakter. Viele kämen her, um zu sterben. „Dem Wunsch nach einem schönen Lebensabend sollten keine unnötigen Regelungen im Weg stehen.“ Im St. Gertrud kehrt auch deshalb so viel Normalität ein, weil sie hier noch lebensnotwendiger ist als vielleicht anderswo.

Und bald soll hier alles noch viel normaler werden. Das sächsische Gesundheitsministerium plant, dass in Altenheimen bald wieder verschiedene Wohngruppen zusammenkommen dürfen sollen. Ausgerechnet die Altenheime, die von Corona besonders hart getroffen und die besonders stark isoliert wurden, könnten dann zu Orten der Freiheit und der Hoffnung werden. Orte, die zeigen: Es gibt tatsächlich ein Leben nach der Pandemie.

Klaus Mildner will, sobald es die Politik erlaubt, wieder einmal im Monat die Geburtstage seiner Bewohnerinnen und Bewohner groß im Foyer feiern. Er will wieder Angehörige ohne Test in sein Heim lassen, es sind ja alle immun. „Wir haben Lust auf Freiheit“, sagt er. Und er will in dem Garten mit dem Teich hinter seinem Heim Konzerte veranstalten. Das ginge, rein theoretisch, schon jetzt, erlaubt wäre es. Klaus Mildner blickt in den grauen Himmel. Diesmal, sagt er, hänge es nicht an der Politik. Sondern allein am Wetter.

