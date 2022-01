Ein Leipziger Garagenkonzept ist überfällig

Leipzig

10.000 Garagen befinden sich in Leipzig auf städtischen Pachtgrundstücken. Das sind 10.000 Autos, die den ohnehin schon raren und immer knapper werdenden öffentlichen Parkraum auf den Straßen entlasten. Trotzdem gehen immer mehr Garagen verloren, weil die Verdichtung in der Stadt zunimmt und die Kommune die Flächen für andere Zwecke dringender braucht.

Immer mehr Garagen fallen weg

So plant die Stadt für einen neuen Schulcampus am Torgauer Platz, der bis 2025 entstehen soll, gleich vier Garagenhöfe mit 350 Stellplätzen aufzugeben. In der Thiem-/Ecke Lausicker Straße in Stötteritz hängt die Abrissbirne quasi heute schon über 32 Garagen, um den Bau einer Schulsporthalle zu ermöglichen. Ob der Standort wirklich alternativlos ist, wie die Bauverwaltung sagt, wird sich zeigen. Der Stadtrat muss noch über eine Petition der Stötteritzer Garagenpächter entscheiden.

Langfristige Klarheit für Pächter

Dass die Diskussion sehr emotional geführt wird, verwundert nicht. Die hochbetagten Pächter hängen nicht nur an ihrem Eigentum, weil sie es mit ihrer eigenen Hände Arbeit erschaffen haben, sondern weil ihnen das Auto im Alter auch ein unabhängiges Leben sichert. Schon deshalb ist es an der Zeit, dass die Kommune nicht nur den Stötteritzer, sondern allen Garagenpächtern in der Stadt reinen Wein einschenkt und in einem Garagenkonzept aufzeigt, welche Anlagen Chancen auf Erhalt und Weiterentwicklung haben und welche definitiv nicht.

Von Klaus Staeubert