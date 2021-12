Leipzig

Wenn es heißt „Die Hunde kommen!“, ist die Aufregung groß im Pflegeheim „Johann Hinrich Wichern“ in der Seeburgstraße. Voller Vorfreude warten die betagten Menschen dann schon im Gemeinschaftsraum ihrer Etage auf Olivia (3) und Diggi (5). Die beiden spanischen Podenco-Mix-Hunde sind gewissermaßen Therapeuten auf vier Pfoten: Allein durch ihre Anwesenheit bringen sie gute Laune ins Haus. „Sie haben die spanische Sonne im Herzen und strahlen einfach etwas Positives aus“, schmunzelt Besitzerin Vicki Pollmer. Die 42-jährige Leipzigerin ist Verhaltenstherapeutin für Hunde. Sie hat die Hündin Olivia und den Rüden Diggi – der eigentlich Te Quiero heißt – aus dem Tierschutz geholt und geduldig ausgebildet. Mit Menschen hatten beide Vierbeiner früher schlechte Erfahrungen, doch inzwischen sind sie kontaktfreudig und entspannt.

Schmerzen sind für kurze Zeit vergessen

Hundetrainerin Vicki Pollmer, Heimbewohnerin Erika Bieheim (96) und Besuchshund Diggi. Quelle: Dirk Knofe

Zur Begrüßung gibt’s erst mal Streicheleinheiten und Leckerli für die Hunde, danach wird in der Gruppe gespielt: Futterspiele, Merkspiele, Gedächtnisspiele rund um Hunderassen und Hundenamen. Anschließend geht die Tiertrainerin in einzelne Zimmer zu Bewohnern, die bettlägerig sind. Therapiehündin Olivia weiß ganz genau, was sie dort zu tun hat: Ein Blick oder ein Handzeichen ihrer Besitzerin genügen, und schon sitzt sie mit im Bett. Die pflegebedürftigen Seniorinnen und Senioren genießen die Körperwärme und den Hautkontakt, lächeln und bewegen sich, um das Tier zu streicheln, vergessen kurzzeitig ihre Schmerzen. Olivia und Diggi sind eigentlich lebhafte Jagdhunde, doch in dieser Umgebung werden sie ganz sanft. „Olivia merkt genau, wen sie necken kann. Dann klaut sie mal einen Schal und zeigt ihn in der Runde herum. Wenn jemand traurig ist, legt sie sich bei ihm auf den Schoß und guckt ihn an mit einem Blick wie ,Komm, ist alles nicht so schlimm’“, erzählt Vicki Pollmer.

Mensch und Tier verstehen sich ohne Worte

Heimbewohnerin Erika Bieheim (96) hat Therapiehündin Olivia auf dem Schoß, Besuchshund Diggi sitzt neben dem Rollstuhl. Quelle: Dirk Knofe

So geht es auch der 96-jährigen Erika Bieheim. Sie sitzt im Rollstuhl und hat Olivia auf dem Schoß. Die alte Dame hört schwer und leidet an Demenz. Doch mit dem Tier versteht sie sich ohne Worte. „Zu Hause hatten wir früher auch zwei Hunde, einen Bernhardiner und einen kleinen“, erzählt sie immer wieder, während sie Olivia übers Fell und über die Beine streicht. „Schöne Tiere. Das ist doch was Schönes“, sagt sie noch mehrmals.

Erinnerungen an früher werden wach

Im Johann-Hinrich-Wichern-Heim sind ja sogar Haustiere erlaubt. Aber keiner der 96 Bewohnerinnen und Bewohner – Durchschnittsalter 85 Jahre – besitzt ein Haustier. Auch die Angehörigen bringen so gut wie nie ein Tier mit. So sind es die Besuchshunde, die für viele schöne Erinnerungen sorgen. Wenn sie im Haus sind, wird gelacht und manchmal etwas von früher erzählt – von der Kindheit, der Heimat oder dem Arbeitsleben.

Normalerweise kommt Vicki Pollmer alle zwei Wochen ins Diakonie-Heim in der Seeburgstraße. Zudem besucht sie noch drei weitere Altenpflegeheime. Doch wegen Corona dürfen auswärtige Gäste derzeit nicht ins Haus. „Eine schwere Zeit“, seufzt Pflegedienstleiterin Cindy Krumbholz. Auch all die schönen Veranstaltungen und Konzerte, die gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit ein Gemeinschaftsgefühl vermitteln sollten, mussten abgesagt werden. „Und wenn dann auch noch wenig Besuch kommt, schlägt das aufs Gemüt“, sagt Cindy Krumbholz. Die Hundetherapie ist kostspielig, aber sie lohnt sich und sorgt für Entspannung.

Im Pflegeheim der Diakonie in der Seeburgstraße leben derzeit 96 betagte Menschen. Quelle: Dirk Knofe

Die Diakonie würde in ihren sieben Pflegeheimen gern noch mehr davon anbieten, allerdings muss das auch bezahlt werden. Für zweimal monatlich zwei Stunden Hundetherapie fallen Kosten von rund 4500 Euro jährlich an – für ein einziges Haus! Hier soll die LVZ-Weihnachtsspendenaktion „Ein Licht im Advent“ Gutes bewirken und ermöglichen, dass alte Menschen und lebensfrohe Hunde in Zukunft noch öfter zusammenfinden.

LVZ sammelt Geld für alte und pflegebedürftige Menschen

Die Diakonie ist Partner der diesjährigen LVZ-Aktion „Ein Licht im Advent“ und möchte den Spendenerlös speziell für alte und pflegebedürftige Menschen verwenden. Mit dem Geld sollen zusätzliche Angebote wie eine Fahrradrikscha (siehe LVZ vom 27. November) oder eben die Hundetherapie finanziert werden. Außerdem sollen moderne Beschäftigungsgeräte angeschafft werden, die den Senioren Freude bereiten und ihre geistige und körperliche Beweglichkeit fördern. Mit mehr als 50 Einrichtungen und rund 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Diakonie der größte Wohlfahrtsverband in Leipzig und Umgebung.

Von Kerstin Decker