Leipzig

„Es ist wie Theater“, resümiert Tobias Rank über seine Leidenschaft zum Stummfilm. Inzwischen ist sein Fundus auf weit über 200 Exemplare gewachsen. Mit einem Teil davon tourt der Leipziger nun schon seit über 20 Jahren durch die Republik – an Bord eines Oldtimers und mit seinem Piano im Gepäck.

In diesem Jahr hat ihm Corona einen Strich durch den Anfang der Saison gemacht. Nach Leipzig kommt das Wanderkino trotzdem.

Als Rank mit dem Projekt startete, war er Anfang 30. Blickt er jetzt zurück kann er selbst kaum fassen, wie lange ihn die einstige Mal-sehen-was-daraus-wird-Idee schon begleitet. Mittlerweile ist das Ganze ein Vollzeitjob. Knapp 100 Termine im Jahr, bunt verteilt in alle Himmelsrichtungen – auch über die Landesgrenzen hinaus.

Wanderkino als Zuhause auf Zeit

Ein Leben auf dem Sprung. Lange Autofahrten und ein beengter Raum zum Leben inklusive. Der 52-Jährige erzählt, dass er des Öfteren schon ungläubig von Besuchern beäugt wurde, wenn er erwähnte, dass er in seinem Wanderkino auch schlafe. „Das muss man schon wollen“, so sein nüchternes Fazit.

Und er will es nicht anders. „Man lernt einfach eine Menge kennen und besucht Orte, die man schon immer einmal sehen wollte.“ Vor allem aber kann er seiner Kunst einen Platz schaffen. Zusammen mit seinem Kollegen Sebastian Pank, der Saxophon und Bassklarinette spielt, begleitet er jeden einzelnen Kinoabend auf dem Piano. „ Stummfilm ist wie Theater. Und unsere Musik erklärt in gewisser Weise die Geschichte.“

Initiator des Wanderkinos: Musiker Tobias Rank. Quelle: privat

Genrevielfalt trifft auf Größen der Zeit

Je nachdem, wo das Duo und ihr umfunktioniertes Feuerwehrfahrzeug auflaufen, flimmern Slapstick, Independent oder Avantgarde über die Leinwand. Größen wie Charlie Chaplin oder Buster Keaton haben ihren Auftritt. „Die Zeit der Stummfilme war eine sehr facettenreiche – und es gibt noch so viel Unbekanntes. So viele Archive, die noch nicht einmal gesichtet wurden.“ An Material mangelt es dem Musiker mitnichten.

Am 25. Juni kommen Rank und sein Wanderkino auf den Neustädter Markt. Vom 9. bis zum 19. Juli geht es traditionell wieder für die Stummfilmtage auf die Warze im Clara-Zetkin-Park – eigentlich immer ein liebgewonnenes Heimspiel.

Hälfte der Termine durch Corona geplatzt

„Aber dieses Jahr ist anders. Ungewiss“, sagt Rank. Fast die Hälfte der Termine des Nostalgiekinos sind bislang wegen der Corona-Pandemie ins Wasser gefallen. Viele Veranstalter muss er motivieren, den kommenden Open-Air-Events noch eine Chance zu geben. Sie sind verunsichert. „Gut zureden statt koordinieren“ lautet aktuell seine Hauptaufgabe.

Um die Veranstaltungen in Leipzig kümmert er sich selbst. Er hofft, dass das Hygienekonzept standhält und er so seinen kleinen Beitrag für eine, den Umständen entsprechende, „warme, unbeschwerte Sommerzeit“ leisten kann.

Das Wanderkino kommt am 25. Juni um 21 Uhr auf das Gelände des Bürgervereins Neustädter Markt e.V. Der Eintritt ist frei. Die Stummfilmtage auf der Warze im Clara-Zetkin-Park laufen vom 9. bis 19. Juli. Der Eintritt liegt bei 12/9 Euro. Mehr Infos unter wanderkino.de

Von Lisa Schliep