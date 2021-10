Ein Platz für die „Henne“: Helga Hahnemann soll auf Leipzigs Stadtplan kommen

Leipzig

Helmut Kohl (1930–2017) hat es nicht geschafft. Zweimal schon ist der Vorschlag der CDU-Stadtratsfraktion in der Ratsversammlung gescheitert, den namenlosen Platz vor der Glashalle der Neuen Messe nach dem Kanzler der Einheit zu benennen. Nun soll ausgerechnet einer Ost-Ikone der leichten Muse das gelingen, was dem politischen Schwergewicht in Leipzig bislang versagt wird: ein Schriftzug auf einem Leipziger Straßenschild.

Entertainerin starb vor 30 Jahren

Am 20. November jährt sich der Todestag von Helga Hahnemann (1937–1991) zum 30. Mal. Sie zählte zu den populärsten Entertainerinnen, Sängerinnen und Schauspielerinnen der DDR. Die charmante Künstlerin mit der frechen Berliner Schnauze soll nach dem Willen von Stadtrat Thomas Kumbernuß (Die Partei) Namensgeberin für den Platz vor der Messe werden. Die „Henne“, wie Hahnemann noch heute liebevoll genannt wird, hatte ihre künstlerische Laufbahn als Kabarettistin der Leipziger Pfeffermühle begonnen. Unvergessen sind ihre Bühnenfigur „Putzfrau Traudl Schulze“ und ihre Lieder „Jetzt kommt dein Süßer“ und „Berlin, du bist die größte Quasselstrippe von’e Welt“. Kumbernuß: „Ihre Art, das Leben in der damaligen DDR widerzuspiegeln, war manchmal pointiert, manchmal entlarvend, manchmal schrullig, aber immer warmherzig.“

CDU hält an Helmut Kohl als Namensgeber fest

Seit 1995 wird der nach Helga Hahnemann benannte Fernsehpreis „Goldene Henne“ verliehen, seit einigen Jahren findet die Gala auf der Neuen Messe statt. Kumbernuß: „Wer wäre nicht gerührt, wenn es in der Anmoderation zur Verleihung der ,Goldenen Henne’ heißen wird: ... und ich begrüße Sie, liebes Publikum, von der Neuen Messe in Leipzig, direkt am Helga-Hahnemann-Platz.“

Ob es dazu kommt, entscheidet die Ratsversammlung am Mittwoch. Die CDU will dann ein weiteres Mal auch über Helmut Kohl abstimmen lassen. Der Ortschaftsrat Seehausen, in dessen Hoheitsgebiet die Messe liegt, hat sich generell dagegen ausgesprochen, Straßen nach Personen zu benennen. Als Kompromiss schlägt die Stadtverwaltung nun vor, Helga Hahnemann in den Namensvorrat zu geben, auf den für künftige Ortsbezeichnungen in Leipzig zurückgegriffen werden kann.

Von Klaus Staeubert