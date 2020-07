Ein Platz in Leipzig für Helmut Kohl – CDU unternimmt neuen Vorstoß

Leipzig

Bekommt der Platz vor der Neuen Messe in Leipzig den Namen des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl (1930–2017)? Einmal schon ist der Vorschlag im Stadtrat durchgefallen. Jetzt hebt die CDU-Fraktion das Thema erneut aufs Tableau und begründet dies so: Als die Frage im April vergangenen Jahres das erste Mal auf der Tagesordnung des Stadtrates stand, „hätten lediglich 49 von 71 Stimmberechtigten“ an der Abstimmung teilgenommen. In der Folge sei der Antrag mit „einer Zufallsmehrheit“ abgelehnt worden. 23 Stadträte votierten dagegen, 21 Stadträte dafür, das 34.000 Quadratmeter große Areal vor der Neuen Messe Helmut-Kohl-Platz nennen. Fünf Stadträte enthielten sich.

CDU : Leipzig lag Helmut Kohl am Herzen

Nun will die CDU im September erneut ihren Antrag im Stadtrat zur Abstimmung stellen, den Kanzler der Einheit auf dem Leipziger Stadtplan zu verewigen. „ Helmut Kohl, Kanzler der Deutschen Einheit und Vater des Euros, hat Europa, Deutschland – insbesondere aber die Mitte Deutschlands und damit Leipzig – entscheidend geprägt. Das Leben jedes einzelnen Leipzigers – egal ob jung oder alt – wäre ohne sein Wirken vollständig anders verlaufen“, begründet die CDU-Fraktion ihren erneuten Vorstoß. Kohl habe sich zeitlebens zur deutschen Einheit bekannt und darüber hinaus eine besondere Beziehung zu Leipzig gehabt. Seine Frau Hannelore, mit der er bis zu deren Tod 41 Jahre lang verheiratet war, stammte aus Leipzig und habe die ersten zwölf Jahre ihres Lebens in der Stadt verbracht. Mehrfach vor dem Fall der Mauer, zuletzt 1986 habe Kohl gemeinsam mit seiner Frau Leipzig privat besucht. Leipzig habe ihm am Herzen gelegen.

Die erste Idee, Helmut Kohl durch einen Straßennamen in Leipzig zu ehren, kam vor seinem ersten Todestag auf. Damals hatte der Stadtrat ebenfalls auf Initiative der CDU die Stadtverwaltung aufgefordert, einen passenden Ort zu finden. Schon damals war das Stadtparlament in der Frage allerdings tief gespalten. In der SPD zum Beispiel gab es große Bedenken zur Namensvergabe, unter anderem wegen Kohls Rolle in der CDU-Parteispendenaffäre.

