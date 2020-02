Ein Spaziergang kreuz und quer durch die Leipziger Ostvorstadt

Leipzig

Bis ins 19. Jahrhundert hinein dominierten Gärten, später wuchs in der Ostvorstadt ein dicht bebautes Quartier mit Wohnhäusern und Industriebauten – vor allem der Verlags- und Druckereibranche. Jenes „Graphische Viertel“ erlangte weit über die Stadtgrenzen Leipzigs hinaus Berühmtheit. Mittlerweile hat sich das Viertel verändert: Viele einstmals industriell genutzte Gebäude haben eine neue Bestimmung erhalten, Baulücken wie an der Querstraße werden geschlossen, etliche marode Gebäude sind saniert.

Das Deutsche Buchgewerbehaus am Gutenbergplatz 3 und 5. Heute sind hier Wohnungen und Büros beheimatet. Quelle: Lehmstedt-Verlag

Selbst auf Brachflächen wie dem ehemaligen Krystallpalast-Gelände ist ein neues Stadtquartier geplant. Wegen seiner Zentrumsnähe ist die Ostvorstadt zu einem gefragten Stadtteil als Wohnort geworden. Der Lehmstedt-Verlag schickt mit einem neuen Büchlein Neugierige auf Tour. Die „Leipziger Spaziergänge“ wollen all jenen, die die Ostvorstadt nicht so genau kennen, eine Orientierungshilfe geben. Sabine Knopf, die die Texte verfasste, nimmt Interessenten zu 47 markanten Punkte mit.

Vorbei an Villen und prächtigen Industriebauten

Wer der Route folgt, kommt ab Wintergartenhochhaus und Victor’s Residenz-Hotel am ehemaligen Krystallpalast-Gelände vorbei, gelangt über Listhaus, Marienplatz und Grassi-Museum samt Altem Johannisfriedhof zur Hauptpost. Wo gestartet wird, ist aber eigentlich egal. Das Schöne an diesen Spaziergängen: Man kann überall einsteigen. Die Route führt vorbei an schönen Villen des Klassizismus und des Jugendstils, an Prachtbauten des Industriezeitalters sowie eindrucksvollen Wohnhäusern der Gründerzeit. Wer will, lernt in Kurzform viel Neues; etwa über das Deutsche Buchgewerbehaus, das im Zweiten Weltkrieg stark zerstört und zu DDR-Zeiten notdürftig repariert und als Bugra-Messehaus wiederbelebt wurde. 2017/18 wurde das denkmalgeschützte Ensemble saniert, heute befinden sich darin Wohnungen und Büros. Oder man lernt weniger bekannte Bauten wie Spamers Hof, das Geburtshaus von Hanns Eisler, die Villa Liebeskind-Platzmann sowie die ehemalige Maschinenfabrik Albert Hogenforst kennen.

Weitere Spaziergänge in der Reihe

Der Verlag setzt die Reihe der Spaziergänge, von der bereits Plagwitz, Südvorstadt und Gohlis erschienen sind, fort. Als nächstes sollen Stadtteilrundgänge durch Connewitz erscheinen. Es gibt aber auch „ Leipzig an einem Tag“ sowie eine spezielle Tour zur „Musikstadt Leipzig“.

Das kleine Buch beinhaltet 64 Seiten, 75 Fotos sowie 1 Karte und kostet sechs Euro.

www.Lehmstedt.de

Victor's Residenz Hotel in der Nähe des Hauptbahnhofes ist die erste Station des Rundganges, der aber auch an anderen markanten Punkten beginnen kann. Quelle: Lehmstedt-Verlag

Von Mathias Orbeck