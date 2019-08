Leipzig

Die Stadt verändert sich, auch in Stötteritz. Wo einst Grün sprießen konnte und mittendrin Kunst zu sehen war, stehen Wohn- und Gewerbehäuser. Da mutet es fast seltsam an, dass in der Holzhäuser Straße, Einmündung Ludolf-Colditz-Straße, auf einer kleinen Fläche noch immer ein originales Stück der Berliner Mauer seinen Standort hat.

Erinnerungen an wilde Zeiten

1990 erwarb der Verein Freiluftgalerie, der bis 2013 bestand, das Teil aus Beton. Günther Huniat, Maler, Bildhauer, Grafiker, Stötteritzer Kultur- und Kunst-Urgestein, erinnert sich an wilde Zeiten: „Wir hörten, dass eine Firma in Berlin originale Teile der Mauer verkauft. Damals war man verrückt danach, so ein Dokument der Zeitgeschichte zu besitzen. Eine Firma namens Arttrans bot das Teil an und lieferte das Tonnen schwere Segment. Ich habe keine Rechnung mehr, knapp 1000 D-Mark es aber gekostet. Übrigens gibt es die Firma, die die Mauer zu Geld machte, längst nicht mehr. Sie soll von der Stasi betrieben worden sein …“

Weil Leipziger Künstler die neuen Mauer-Eigentümer waren, wurde das 3,60 Meter hohe Betonteil gestaltet, die inzwischen bröckelnde Bemalung stammt von Michael Möbius, die Installation, aus einer Bahnschwelle und Eichenholz gefertigt, von Huniat selbst. „Kunst am Bau“, scherzt er.

Viele Freunde sind nicht mehr da

Porträt von Künstler Günther Huniat in Stötteritz Foto: Andre Kempner Quelle: Kempner

Huniat, dem der Schriftsteller Joachim Nowotny attestierte, die Kultur nach Stötteritz gebracht zu haben, denkt immer öfter an vergangene Zeiten: „Das ist eben so, wenn man älter wird.“ In gut vier Wochen wird er 80. „In diesem Alter, so heißt es, ist man auf der Zielgerade angekommen, viele meiner Mitstreiter, so Wolfgang Biedermann, Volker Baumgart, Roland Frenzel, Hartmut Hennebach, Harald Bauer, leben nicht mehr. Von meinem unmittelbaren Freundeskreis sind mir zwölf abhanden gekommen“, sagt Huniat.

Huniat kam als Student nach Leipzig

Der Spross einer aus Böhmen stammenden Umsiedlerfamilie war 1958 als Student der Pädagogik nach Leipzig gekommen. Aus seinem Hobby Kunst wurde sein Beruf. In der Holzhäuser Straße 73 richtete sich der Autodidakt 1965 über der Werkstatt des Schuhmachers Wilhelm sein erstes Atelier ein.

Huniat sinniert, wie es war zu Zeiten des legendären Herbstsalons, dem Kunstprojekt vor nunmehr 35 Jahren entgegen der DDR-Norm. Und darüber wie es war, wenn man sich traf in seinem Garten, um über Kunst, meist vor Ort her- und dann auch ausgestellt, zu debattieren und open end zu feiern.

„Leute haben anderes als Kunst im Sinn“

Ein bisschen Erinnerung ist geblieben. Wenn Huniat da ist in seinem Garten- und Hinterhofdomizil, und da ist er fast immer, steht das Tor zu ihm auf. Publikum, dass vorm Kunstgarten mit den Holz- und Steinskulpturen die Autos parkt, ist reichlich präsent. „Nur haben die Leute anderes als Kunst im Sinn, man muss zum Arzt und findet kaum zu mir. Jeder hat mit sich selbst zu tun.“ Das bezieht er auch auf das einst so bunte kulturelle Leben rund um die Holzhäuser Straße: „Viel ist nicht geblieben …“

Mauerstück muss bald noch mal umziehen

„Die Mauer muss weg, auch dieses Stück Stadtland wird demnächst bebaut“, weiß Huniat. Entsorgen muss er das originale Stück deutscher Geschichte trotzdem nicht. Nur wenige Meter weiter soll das mächtige und beim näheren Betrachten bedrohlich wirkende Betonteil seinen neuen Standort haben und wird vielleicht doch den einen oder anderen Passanten zum Innehalten und Nachdenken bewegen.

Von Thomas Mayer