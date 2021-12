Leipzig

Vor einer der großen Fensterscheiben der Plagwitzer Ballettschule formt die Silhouette einer Frau Tanzfiguren. Ein anmutiges, sinnliches Schattenspiel – und einer von sehr vielen Gründen am Samstagabend auf der Karl-Heine-Straße, immer mal wieder stehen zu bleiben und zu staunen. Wenn die „Lichtspiele des Westens“ die Nahtstelle zwischen Plagwitz und Lindenau illuminieren, ist das immer etwas Außergewöhnliches. In beschwerten Corona-Zeiten aber tut sie besonders gut.

Projektionen an Hausfassaden, Installationen in Schaufenstern und Bäumen machen die Magistrale zum Boulevard einer Winterwelt des Lichts. Dazwischen und darunter ist Flanieren möglich, ohne den Abstand einbüßen zu müssen, den die Pandemie erzwungen hat. Leipzigerinnen und Leipziger jeder Generation genießen, was hier in der Regie der Schaubühne Lindenfels den Alltag suspendiert.

Zahlreiche Blickfänge

„Wir hätten natürlich wie unter normalen Umständen Live-Musik und Performances auf die Straße gebracht“, erzählt Schaubühnen-Mitarbeiter Axel Kunz, „aber auch so entfaltet das Projekt seine Wirkung“. Recht hat er. Links und rechts vom Theaterhaus haben Anwohnende, Gewerbetreibende, Künstlerinnen und Künstler für Blickfänge gesorgt. Über dem Feng Shui Haus wird die erste Etage durch eine Videoinstallation zu einem Schwimmbad, am anderen Ende der Straße wird ein Trickfilm gezeigt.

Den Freisitz des Felsenkellers machen übergroße phosphoreszierende Blumen, Sterne und Pflanzen zu einem Traumzaubergarten, und auf dem so genannten Knochenplatz bekommt die Installation Viktoria Scholz ungeplant interaktiven Charakter: Der große angestrahlte Kreis mit dem Titel „Overview“ – der sowohl einem Fingerabdruck als auch Luftbildern von Städten ähnelt – bekommt Schatten von denen, die an den Scheinwerfern vorbei auf die Scheibe zugehen. „Das hatte ich nicht eingeplant, aber ich finde es fantastisch“, freut sich die Künstlerin. „Dadurch entstehen immer neue Nuancen.“

Zur Galerie Installationen, Tanz am Fenster und Filme an Fassaden – Eindrücke von den „Lichtspielen des Westens“ am Samstag in Plagwitz

Für Filmsequenzen an verschiedenen Gebäuden sorgt Vincent Tornow mit dem Electric Cinema: Aus dem Elektro-Renault heraus wirft er zuerst bewegte Bilder an den Backstein der Westwerk-Fassade: ein alter Tanzfilm mit Steptanz unter anderem von Fred Astaire. „Das sieht wunderbar aus“, schwärmen Kathi Niewels und Caro Saupp, beide Neu-Leipzigerinnen. „Wir sind nur zufällig hier und wussten nichts von den Lichtspielen. Eine tolle Sache!“

Tornow, Filmvorführer im coronabedingt gerade geschlossenen Schaubühne-Kino, steuert später weitere Standorte an wie den Turm an der Philippuskirche, die Wand neben der Klosterbäckerei und die Josephstraße. Das Electric Cinema wird übrigens auch zwischen Donnerstag und Samstag jeweils ab 17 Uhr Fassaden temporär mit Filmausschnitten tapezieren.

Sopranistin vom Balkon

Ein bisschen Live-Performance gibt es an diesem Samstagabend – neben dem Silhouetten-Tanz – doch noch: Vom Balkon der Schaubühne singt Sopranistin Lissa Meybohm, und ein paar Meter weiter spielt das Theater aus dem Hut dreiminütige Sequenzen mit „Frau Hölle“, Eisbär und Rittern aus einem Fenster heraus. „So eine Art Guerilla-Aktion“, sagt schmunzelnd Roland Keil, der zusammen mit Robert Schiller und Thomas Kuhnert normalerweise gerade kein Theater machen darf, in dieser Variante aber niemanden gefährdet.

Gegen 21 Uhr ist er zu Ende, dieser zauber-, märchen- und traumhafte Spaziergang. Er hat keineswegs nur Licht in die Karl-Heine- und Josephstraße gebracht, sondern auch in Gemüter. Ein paar Stunden Entführung aus der pandemischen Düsternis – so etwas leuchtet nach.

Von Mark Daniel