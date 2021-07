Ein anderer Blick auf Leipzig – Mondschein-Bootsfahrt durch Wasserstraßen von Plagwitz

Leipzig

Bootstouren auf Weißer Elster, Karl-Heine-Kanal oder Floßgraben in Leipzig sind fester Programmpunkt bei Touristen. Geführt im Elektroboot oder mit Paddel im Kajak. Wenn die Bootsverleihe am Abend schließen und die Touristen auf die Kneipenmeilen ziehen, zieht es am Abend die Einheimischen mit Stand-Up-Paddle-Board oder Faltboot aufs Wasser. Immer mehr Leipzigerinnen und Leipziger entdecken im Sommer eine ganz andere Seite der Stadt, die am späten Abend in einem ganz anderen Licht erscheint. Und einer besonderen Großstadt-Stille, die so nur vom Wasser aus wahrgenommen werden kann.

So sehen die Lieblingsmotive der Touristen in der Nacht aus

Buntgarnwerke, Könneritzbrücke, Palmgartenwehr oder die Gründerzeithäuser entlang des Karl-Heine-Kanals – mit einbrechender Dunkelheit wandeln sich die beliebtesten Fotomotive von Touristen in überraschende Stadtszenen.

Zur Galerie Wie die ganze Stadt wechselt auch Plagwitz sein Gesicht, wenn die Nacht einbricht. Die touristischen Wasserrouten auf Weiße Elster und Kanal werden dann zum Eldorado für Einheimische.

Von Nora Börding und Thomas Lieb