An einem Samstag im Oktober. Ich stehe vor einem Haus in der Eisenbahnstraße. Ein Freund hatte mir die Adresse der Location verraten. Drinnen sollte ein elektronisches Konzert stattfinden. Durch einen Spalt der Vorhänge erkannte ich eine improvisierte Bar mit Sterni und Rotkäppchen. „Einlassstopp“, sagte einer an der Tür. Einige aus der Warteschlange zogen mit hängenden Köpfen ab. Andere blieben tapfer stehen als könnten sie beim nächsten Öffnen des Türspalts doch noch reinhuschen oder von einem cooleren Menschen mit Gästelistenplatz reingeschleust werden.

Ich fragte mich: Wann ist das eigentlich alles so schwierig geworden mit dem Reinkommen?

Leipzig wurde gerade mal wieder als Supertipp für junge Menschen empfohlen. Der „Lonely Planet“ hat die Stadt auf Platz 1 unter seinen 250 ultimativen Reisezielen für Deutschland gehievt, weil es so „jung, spannend, facettenreich, mal bunt, mal grau, von vibrierender Lebendigkeit“ sei. „Der Hype, den einige der Stadt attestieren, ist gar keiner: Leipzig ist wirklich cooler als Berlin und angesagter als München, vor allem bei den Millennials.“ Ja klar, tausend Mal gelesen. Aber: Das stimmt nur, wenn man a) weiß, wo am Abend tatsächlich was geht und b) dann auch reinkommt.

Bloß tun Reiseführer und -redaktionen so, als könnten sie dabei helfen, Leipzigs verborgene Szene aufzuspüren. Dabei bewirken sie genau das Gegenteil. Sie drängen die Szene immer weiter in die Abschottung. Es ist wirklich so: Je größer der Hype um Leipzig wird, desto mehr schottet es sich ab.

Der Lonely Planet ist einer der weltweit bekanntesten Reiseführer für Rucksacktouristen. In ihm steht, wo man billig schlafen kann, welche gerade die angesagten Bars, Gallerien und Clubs sind und wo man – Achtung schlimmes Wort – „authentische“ Ecken findet, auf die „normale“ Touris ja nie kommen würden. Ich selbst bin zugegebenermaßen schon häufig mit den Büchern durch Europa und Asien unterwegs gewesen und habe bemerkt: Sobald der Lonely Planet etwas empfiehlt, wird es von internationalen Horden in Trecking-Sandaletten regelrecht überrannt. In den empfohlenen Bars beispielsweise werden die Tische bald schon knapp, die Einheimischen bleiben weg, das Barpersonal wird unverbindlicher, die Preise höher, es tauchen schlechte Kopien der Bar auf – innerhalb kürzester Zeit ist der einstige „authentische“ Ort zu einem massentauglichen, profitgetriebenen Abziehbild seiner selbst geworden.

Leipzig wächst zum internationalen Geheimtipp

Nach Leipzig kommen schon seit einigen Jahren Menschen, die gerne unkonventionell feiern wollen. Das heißt: In Fabrikhallen oder im Wald unter Diskokugeln zu raven, in temporären Galerieläden mit Tennissocken-tragenden Hipstern Rotkäppchen zu schlürfen oder in runtergerockten Hausprojekten gegen Spende, Sushi zu essen. So lange es genug leerstehende Häuser und kreative Kollektive gab, fühlte sich das tatsächlich frei und vibrierend an. Jeder konnte mitmachen – denn genau um diese Freiheit der Gemeinschaft geht es ja.

Seit Leipzig aber unaufhörlich wächst und mittlerweile ein, nun ja, weltberühmter Geheimtipp geworden ist,werden Party-Orte hier gedealt wie andernorts nur Koks. Sie tauchen nicht mehr in Veranstaltungsmagazinen oder bei Facebook auf, sondern werden eher unkonventionell weitergereicht, zum Beispiel in sorgsam gepflegten SMS-Verteilern oder sich selbstlöschenden Telegram-Gruppen. Für eine Leipziger Party wurden einmal die Koordinaten einer abgelegenen Waldlichtung mit Filzstift auf Wäscheklammern geschrieben, die nur ausgewählten Personen zugesteckt wurden. Man musste die Zahlenkombination dann noch mühsam in seine Karten-App eingeben. An dem angegebenen Ort saß dann ein Typ auf einem Klappstuhl, der angab, man müsse von hier aus nur den Bässen folgen – und das ist kein Extrembeispiel.

Szene-Fremde werden skeptisch beäugt

Die Zeiten des spontanen Strolchens und Reinsneakens in neblige Kellerclubs, die man auf irgendeiner Straße entdeckt, scheint jedenfalls vorbei zu sein. Die besten Events sind weit weg und werden so gut es geht versteckt. Und wer einen guten Tipp für die Nacht hat, sagt heute dazu: „Aber nicht überall weitersagen!“ Und: Wer ein liebevoll geplantes Event in eine größere WhatsApp-Gruppe postet, wird wohl beim nächsten Mal nicht mehr informiert.

Das erzeugt eine merkwürdige Exklusivität auf Leipziger Veranstaltungen. Statt durch die wachsende Zahl internationaler Gäste weltoffener zu werden, guckt man Szene-Fremde skeptisch an. Schließlich könnte jeder Gast zu viel das baldige Ende des geliebten Geheim-Schuppens bedeuten, Stichwort authentische Ecken. Auf den besten Leipziger Partys gilt daher heute ein sehr seltsames Motto: Je weniger da sind, desto besser.

Was also tun um nicht nur im eigenen Saft zu schmoren? Mehr Banden bilden und neue Räume erschließen. Gerade wurde tatsächlich ein neuer Club im Westen eröffnet. Im Lonely Planet steht der allerdings nicht. Noch nicht.

Von Greta Taubert