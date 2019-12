Ein leuchtender Finger und geschlechtsübergreifende Schnauzbärtigkeit

Leipzig

Man darf sich nicht täuschen lassen. Obwohl es an diesem Abend so mild ist, bleibt es Dezember, Zeit fürs traditionelle Weihnachtsspiel, in dem die Mannschaft des Ilses Erika einen Filmklassiker in etwas verwandelt, das man Theater nennen könnte.

Das Publikum zwängt sich also am Dienstag hurtig in den engen Reihen auf die Klappstühle der Marke „Ach, du, eigentlich steh ich lieber“, schwelgt in Erinnerungen an vergangene Sternstunden wie zuletzt „Matrix“ und „Titanic“. Dann geht die Diskokugel, äh Sonne unter, flirrt die Geige (in der ersten Reihe Tränen lachend: Jörg Blumenstein) und zieht Nebel auf im Pappnadelwald. Majestätisch landet ein Scheinwerfer, äh, Ufo auf der Bühne, äh, im Wald. Ein an Botanik interessierter Alien will einen Baum abschneiden, seine Schere hat etwas dagegen. Als sich Spezialagenten nähern, „fliegt“ das Ufo wieder davon. Wunder des Flaschenzugs!

Elliott in Strumpfhosen

Nur haben die Außerirdischen eben einen vergessen – und so entspinnt, ja, entspinnt, sich im Folgenden eine Art Handlung, die gewisse Parallelen zu Steven Spielbergs „E.T. – Der Außerirdische“ aufweist: Der zehnjährige Elliott (schnauzbärtig in weißen Strumpfhosen: Christian Feist) findet den kleinen Kerl und freundet sich mit ihm an. „Du verstehst mich nicht, oder?“ fragt er den stummen Gast (nur echt mit leuchtendem Finger: Ben Deen), der sofort den Kopf schüttelt. Das tut er auch, als Elliott ihm einen Namen geben will: „Alf“ wird es also nicht, „Jabba the Hutt“ auch nicht, „da bleibt ja nur noch E-Punkt T-Punkt.“

Zusammen mit seiner Schwester Dörte (schnauzbärtig in Mini-Glitzerkleid: Christian König) und Krawallbruder Maik (wunderbar dümmlich: Ralf Donis) versteckt Elliott E.T., erst vor der Mutter (schnauzbärtig und Bier trinkend: Jörn Drewes), dann vor den bösen Agenten von der „schnellen“ Einsatztruppe (traditionell bestes Nebenrollenduo: André Kermer und Kai Kauerhof). E.T. lernt sprechen, belebt eine tote Pflanze, will „nach Hause telefonieren“, knallt immer und immer wieder an die Kühlschranktür.

Highlights sind die hier zum „Splitscreen“ verwandelte Parallelmontage des zuhause Bier trinkenden E.T. und des synchron in der Schule betrunken werdenden Elliott, und natürlich die ikonografische BMX-Bande, die nur mit je einem Fahrradlenker in der Hand vorm Vollmond entlangfliegt, der übrigens eine Scheibe ist, gehalten vom Mann hinterm Mond.

„So! Wie geht’s weiter im Text?“

Ein beherztes „So! Wie geht’s weiter im Text?“ darf natürlich auch dieses Jahr nicht fehlen, genau wie die immer wieder wahnsinnig subtil von Ralf Donis in den „gelernten“ (haha) „Text“ (haha) eingebauten Regieanweisungen („Lasst uns mal leise weiterspielen!“).

Es ist alles ein Wahnsinn, und auch wenn’s schon deutlich bessere, verspieltere Jahrgänge als diesen gab, ist völlig klar, dass man sich irgendwann im Dezember 2020 an einem frühen Abend mit ein paar anderen Verrückten im Hof der Ilse die Füße platt stehen wird, völlig unabhängig von Wetter und Film.

Von Benjamin Heine