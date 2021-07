Ein späterer Schulbeginn macht Sinn – ist aber anspruchsvoll

Leipzig

Schulbeginn generell erst gegen 9 Uhr? Das hört sich spät an – vor allem wenn man selbst einst schon im Morgengrauen im Klassenzimmer sitzen musste. Was einmal war, muss allerdings nicht immer so bleiben. Und um ehrlich zu sein: Wäre dieser Kommentar um 7.15 Uhr geschrieben worden, stünde hier jetzt nur: „Ich brauch’ erst mal Kaffee. Bitte in Ruhe lassen!“ Auch mein Biorhythmus sympathisiert mit Eulen.

Es gibt aber auch andere Vögel. Nur etwa 30 Prozent der bekannten Chronotypen sind tendenziell eher nachtaktiv. Betroffene sind am Morgen bei anspruchsvollen Tätigkeiten klar im Nachteil – wie zum Beispiel beim Erlernen von Sprachen, beim Rechnen mit abstrakten Formeln, beim Analysieren von Texten. Es macht deshalb Sinn, den Unterrichtsbeginn anzupassen, solange dies für allen anderen ebenfalls funktioniert. Und das dürfte bei einer Stunde Verschiebung kein Problem werden.

Allerdings lässt sich Schule auch nicht außerhalb der restlichen Gesellschaft betrachten: Man muss fragen, inwieweit Sportvereine, Musikschulen und vor allem auch Freundinnen und Freunde damit klar kommen, wenn Kinder am Nachmittag noch länger für Schule und Hausaufgaben brauchen? Im Karl-Heine-Gymnasium wurde das Problem bereits erkannt, soll der Unterricht deshalb am Nachmittag nicht länger als bisher dauern. Das bedeutet für die Schulleitung aber auch, in weniger Zeit mehr Stunden unterzubringen. Eine von mehreren anspruchsvollen Aufgaben in einem insgesamt interessanten Schulexperiment.

Von Matthias Puppe