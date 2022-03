LVZ-Interview - Einblicke in die Diktatur: Was denken die Menschen seit Kriegsausbruch in Russland?

Ihre Verwandten sitzen in Bunkern, fürchten um ihr Leben. Trotzdem glauben viele Russinnen und Russen nicht, dass ihr Land einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, sagt Tatiana Kulbakina. Die Menschenrechtsaktivistin aus Murmansk spricht im LVZ-Interview über die Lage in ihrer Heimat.