Sieben Einbrüche in den vergangenen drei Wochen: Die Milchautomaten der Agrargenossenschaft Kitzen in und um Leipzig sind in der letzten Zeit Zielscheibe von Einbrechern geworden. „Die Automaten wurden aufgebrochen und das darin enthaltende Bargeld geklaut“, sagt Hans-Uwe Heilmann, Vorstand der Kitze e.G. Betroffen sind die Automaten im Kaufland Gohlis und Reudnitz sowie im Löwencenter Rückmarsdorf. Die Genossenschaft hat Strafanzeige gestellt.

Um den oder die Täter zu schnappen, haben die Betreiber der Milchautomaten einen Aufruf auf Facebook gestartet. Im Post zeigen zwei Fotos einen Mann mit schwarzer Mütze und schwarzem Schal über Mund und Nase. „Dieser Typ bricht ständig unsere Milchautomaten auf“, heißt es hier. Auch eine Belohnung von 300 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, wurde ausgeschrieben. Zur Herkunft des Fotos machte die Kitze e.G. keine Angaben. Vorstand Heilmann sagte gegenüber der LVZ, dass nicht alle Automaten videoüberwacht werden. Bei einzelnen Geräten komme es aber vor.

Erste Hinweise sind eingegangen

Nach Veröffentlichung des Aufrufs am Dienstag hätten sich schon einige User bei den Milchautomaten-Betreibern gemeldet, berichtet Hans-Uwe Heilmann. Die Hinweise wurden an die Polizei weitergegeben. Diese bestätigt, dass in den vergangenen Wochen mehrfach Anzeigen wegen des Aufbrechens von Milchautomaten im Stadtgebiet Leipzig gestellt wurden. Zu den Einbrüchen lägen Beweise vor, die derzeit geprüft werden, bestätigte eine Sprecherin der Leipziger Polizei auf LVZ-Anfrage. Weitere Auskünfte zu den laufenden Ermittlungsverfahren könnten allerdings nicht gegeben werden. Die Veröffentlichung des Fotos kritisierte die Polizei und verwies darauf, dass dies nur auf richterlichen Beschluss hin geschehen dürfe.

Einbruchserie ist kein Einzelfall

Die Kitzen e.G. hofft auf eine schnelle Aufklärung, macht sich aber gleichzeitig wenig Hoffnung, dass sich die Situation grundsätzlich ändert. Denn die Einbruchsserie der vergangenen Wochen ist kein Einzelfall. Immer wieder werden die rund zehn Automaten in Leipzig und im Umland aufgebrochen. Der Sachschaden beträgt jedes Mal 500 bis 1000 Euro. „Im letzen Jahr hatten wir 93 Aufbrüche zu verzeichnen“, so Vorstand Heilmann. Die finanziellen Verluste verschlimmern die ohnehin schon schwierige wirtschaftliche Situation. „Der Umsatz, der mit den Milchautomaten erzielt wird, ist sowieso schon sehr gering“, so Heilmann. Verstärkt durch die Sachschäden würden sich die Automaten kaum noch lohnen.

Von Lilly Günthner