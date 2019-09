Eine „Glas-Arche“ geht an der Thomaskirche vor Anker

Leipzig

Ein gläsernes Boot, gehalten von einer überdimensionalen Hand aus Holz, steht seit Donnerstag auf dem nördlichen Thomaskirchhof. Die Kunst-Installation soll an die Zerbrechlichkeit der Natur, den Artenschutz und ihre Verantwortung zur Bewahrung der Umwelt erinnern. All das liegt in Menschenhand, kann ihr aber auch entgleiten, lautet die symbolische Aussage. Das Naturkundemuseum hat die Arche nach Leipzig geholt und daran angelehnt ein Rahmenprogramm entwickelt, das einmal im Monat das Thema Biodiversität in den Fokus nimmt. „Das große Artensterben und der Verlust an Lebensraum steht im Mittelpunkt. Ist es schon zu spät oder was können wir tun?: Diese Fragen wollen wir diskutieren“, sagt Direktor Ronny Maik Leder. Er selbst wird dazu bei einer Veranstaltung im Stadtbüro am Burgplatz sprechen (30. September, 18 Uhr). Im Oktober und November folgen weitere Veranstaltungen, darunter mit Biodiversitätsforscher Professor Christian Wirth von der Universität Leipzig. Das gläserne Boot bleibt bis zum Buß- und Bettag (20. November) stehen. Die Thomaskirche hat mit der Arche vor ihrer Haustür, die ja auch ein Symbol für Gottes Schöpfung ist, übrigens nichts zu tun.

Die Arche wird per Kran vom Transporter gehoben. Quelle: André Kempner

Initiiert und organisiert wurde die Reise des Kunstwerkes von Rainer Helms, dem 2. Vorsitzenden des Landschaftspflegevereins „Mittleres Elstertal“. Für die Gestaltung der Arche konnte er den Glaskünstler Ronald Fischer sowie dessen Kollegen Stefan Stangl, Jo Joachimsthaler und Alexander Wallner gewinnen. Die Fertigung der Hand übernahmen die Holzkünstler Christian Schmidt und Sergiy Dyschlevyy.

Seit drei Jahren unterwegs

„Klimaschutz steht überall auf der Agenda, die jungen Leute gehen auf die Straße – passend dazu zeigen wir jetzt unsere Arche in Leipzig“, so Helms. Die Bewegung Fridays for Future hat für den heutigen Freitag deutschlandweit zu einem globalen Klimastreik aufgerufen. Das Arche-Team reist seit drei Jahren durch Deutschland. Im Dezember 2018 war es auch im polnischen Katowice bei der Klimakonferenz präsent. Leipzig sei die vorerst letzte Station. Helms kommt übrigens aus dem Burgenlandkreis, der ja auch vom Thema Braunkohle betroffen ist. „Wir müssen uns anstrengen, den Strukturwandel hinzubekommen“, sagt er.

Kreativ-künstlerische Ansätze im öffentlichen Raum

Die Naturwissenschaften sind für ihn ein essenzielles Thema und sollten mehr im Fokus stehen. „Ich würde mich freuen, wenn Leipzig mal ein attraktives und modernes Naturkundemuseum erhält. Dann kommen wir gerne wieder, um die Arche davor aufzustellen“, so Helms. Derzeit läuft da bekanntlich die Standortsuche. Bis Ende des Jahres soll die Entscheidung fallen. Wie berichtet, werden neben dem derzeitigen Domizil der Bowlingtreff sowie das ehemalige Stadtbad als künftiges Domizil untersucht. Das neue Arbeitsprogramm von Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) sieht vor, das Museum 2024 neu zu eröffnen. Bis dahin möchte das Naturkundemuseum mit solchen Projekten naturkundliche Themen durch kreativ-künstlerische Ansätze in den öffentlichen Raum bringen.

Von Mathias Orbeck