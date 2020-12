Eine Leipzigerin erzählt: Wie es ist, wenn die eigene Mutter an Corona stirbt

Leipzig

Am 5. Dezember hätte Rita Weniger ihre Mutter wieder gesehen. Es wäre ihr 93. Geburtstag gewesen. Sie hätte ihr die Lindt-Schokolade, die sie so mochte, ins Pflegeheim mitgebracht. Und eine Leselupe, weil die Brille nicht mehr reichte. Aber in der Nacht zum 30. November ist Anne-Marie Weniger verstorben – an Corona. In Gesprächen über Corona wird häufig betont, dass vor allem alte Menschen daran sterben. Und manchmal klingt das so, als sei die Aufregung um das Virus ein wenig übertrieben. Schließlich trifft es vor allem Menschen, die ohnehin bald gestorben wären. So ist das Leben, oder?

Das ist die Geschichte der Leipzigerinnen Rita und Anne-Marie Weniger. Zwei Menschen, Jahrgänge 1961 und 1927, Tochter und Mutter, die ihr ganzes Leben miteinander verbrachten. Sie zeigt: Jemanden an Corona zu verlieren, ist immer schlimm. Es spielt keine Rolle, ob die Person alt war. Denn der Tod in der Pandemie ist anders.

„Ich weinte am Telefon“: Rita Weniger (59) hat ihr ganzes Leben mit ihrer Mutter verbracht. Quelle: Christian Modla

Von den mehr als 50 000 Sachsen, die jedes Jahr sterben, können deren Angehörige meistens Abschied nehmen. Die mehr als 2000 Sachsen, die seit Pandemiebeginn an Corona gestorben sind, starben meist allein. Vielleicht wurden ihre Angehörigen per Telefon über die Erkrankung informiert. Das Virus, das sonst durch die Nachrichten geistert, ist den Betroffenen dann plötzlich ganz nah. Macht das alles einfacher? Oder noch schlimmer?

„Ich habe eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, schließlich sind Pflegeheime Hotspots. Als es dann passierte, war ich trotzdem nicht vorbereitet. Ich wusste sofort, dass meine Mutter sterben würde – und ich nichts dagegen tun kann.“

Das sagt Rita Weniger. Die Tochter, die heute 59 Jahre alt ist. Der Tod der Mutter ist das Ende einer besonderen Beziehung. Rita und Anne-Marie Weniger verlieren im Jahr 1965 ihren Mann und Vater, als dieser nach Schichtende im Walzwerk Hettstedt, im Südharz, nach Hause spaziert und von einem Bus erfasst wird. Hinterher stellt sich heraus: Der Fahrer war betrunken.

„Ich war ein Papa-Kind, aber von da an klammerte ich mich an sie. Wenn sie manchmal später von der Arbeit kam, dachte ich: Jetzt lässt sie mich auch alleine. Nach dem Tod ergraute sie über Nacht. Sie hatte dunkelbraune Haare, aber so lange ich mich erinnern kann, ist sie grau.“

Die Mutter, eine Bankkauffrau, ist nun alleine mit der vierjährigen Rita. Sie bekommt ein Jobangebot in Leipzig. Die beiden Frauen ziehen aus dem Dorf mit 312 Einwohnern in die Großstadt. Mutter und Tochter wohnen in der Südvorstadt. Manchmal gehen sie nach Feierabend in den Zoo. Das Elefantengehege mögen beide besonders. In den Achtzigern lernt Anne-Marie Weniger einen neuen Mann kennen. Im Jahr 1995 stirbt auch Anne-Marie Wenigers zweiter Mann. Zwei Jahre später bricht sie sich bei einem Sturz den Oberschenkelhals. Die Tochter holt ihre Mutter aus der Wohnung, in die sie einmal zusammen gezogen waren, in ihre Wohnung.„Nun lebten wir eben wieder zusammen“, erzählt die Tochter.

Tagsüber arbeitet Rita Weniger in einem Labor, in dem sie Lebensmittel auf Pestizide kontrolliert. Ihr Telefon hat sie immer bei sich. Die Mutter ruft häufiger an. Rita Weniger organisiert ihr einen Pflegedienst. 2017 stirbt ihr Hund Collina.

„Seitdem ging es mit meiner Mutter geistig bergab. Ich fühlte mich verantwortlich, ich musste Rücksicht auf sie nehmen. Bei jedem Urlaub fragte ich mich, ob es eine gute Idee ist, sie allein zu lassen.“

Einmal ruft der Pflegedienst Rita Weniger auf der Arbeit an, ihre Mutter sei weg. Nach langer Suche findet man sie: In einem oberen Stockwerk sitzt sie auf halber Treppe. Sie redet vor sich hin. Wenn Rita Weniger morgens auf die Arbeit geht, dreht sie die Sicherungen raus. Sie überlegt, die Wohnungstür abzuschließen, damit ihre Mutter nicht ins Treppenhaus läuft, aber sie möchte sie nicht einsperren. Ein Mitarbeiter des Pflegedienstes erzählt ihr von einem freien Pflegeheimplatz. Im August 2020 zieht ihre Mutter ein. In diesem Sommer, in dem es Corona schon gab, aber es irgendwie auch in Vergessenheit geraten war.

„Sie wollte das nicht, aber es ging nicht anders. Für mich war es auch nicht leicht, wir hatten ja jahrelang zusammengewohnt, eigentlich unser ganzes Leben. Einmal die Woche besuchte ich sie. Die Gespräche waren eigentlich immer die selben. Sie fragte nach ihren Eltern, nach dem Haus, nach meinem Vater.“

Am 25. November, einem Mittwoch, ruft das Pflegeheim Rita Weniger an. Es habe einen positiven Corona-Fall gegeben. Man habe sämtliche Heimbewohner getestet. Dabei sei auch ihre Mutter positiv getestet worden.

„Sie sagten, dass es ihr gut geht. Ich fragte, wann ich sie sehen könne. Und sie sagten, wahrscheinlich an ihrem Geburtstag, am übernächsten Sonnabend.“

Am Sonnabend ruft das Pflegeheim wieder an. Ihre Mutter habe Atemnot. Ein Krankenwagen habe sie mitgenommen. Wohin, habe der Notarzt nicht sagen können. Er habe nicht gewusst, auf welcher Corona-Intensivstation noch Platz sei. Man würde unterwegs entscheiden.

„Abends rief mich ein Arzt an. Er sagte, es sehe nicht gut aus. Meine Mutter sei schwer krank. Ich weinte am Telefon.“

Der Arzt sagt Rita Weniger, dass man nun abwägen müsse, wie man im Falle eines schweren Verlaufs vorgehen würde. Er versprach, dass ihre Mutter jederzeit Luft bekommen würde. Dass sie, wenn sie stirbt, keine Schmerzen haben würde.

„Ich rief am nächsten Morgen auf Station an. Eine Krankenschwester sagte, dass es meiner Mutter wieder besser geht. Sie hatte gegessen und getrunken. Man hatte auch den Sauerstoff, den sie zusätzlich bekommt, wieder etwas runter gedreht. Und sie hatten einen Corona-Test gemacht. Sobald der negativ sei, hätte ich sie besuchen können.“

Als Rita Weniger am Montagmorgen, nach einer Nacht, in der sie nichts träumt, auf ihr Handy guckt, weiß sie, dass ihre Mutter tot ist. Als sie im Krankenhaus anruft, teilt ihr eine Ärztin mit, dass ihre Mutter verstorben sei. Sie solle sich Zeit nehmen. Und dann ein Bestattungsunternehmen suchen. Die Kühlzelle im Krankenhaus koste 25 Euro am Tag. Rita Weniger weiß nicht, wohin. Ihre Hausärztin schreibt sie krank. Sie macht einen Termin mit einem Bestatter. Am 3. Dezember holt er ihre Mutter ab.

„Ich habe alles vernichtet, was mich an das Krankenhaus erinnert. Den Zettel mit den Telefonnummern, den Namen der Ärzte.“

Jedes fünfte Pflegeheim in Sachsen ist von Corona betroffen. Wie viele aller Corona-Toten in Pflegeheimen lebten, ist nicht bekannt. In Sachsen-Anhalt ist es jeder Dritte. Am 27. Januar sollen in drei sächsischen Heimen die ersten Corona-Impfungen erfolgen.

Mitte Januar soll Anne-Marie Weniger ins Krematorium kommen. Auch von dort heißt es in Sachsen in diesen Tagen, die „Kapazitätsgrenze“ sei erreicht. Die Geschichte vom Leben und Sterben der Anne-Marie Weniger macht aus dieser nüchternen Meldung ein ganzes Bild.

Der Bestatter berechnete 119 Euro Corona-Aufschlag. Die Trauerfeier ist für den 14. Januar angesetzt. Zehn Gäste sind zugelassen.

Von Josa Mania-Schlegel