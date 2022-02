Die Ferry-Porsche-Stiftung will im Jahr 2022 mit insgesamt einer Million Euro gemeinnützige Sportvereine in Sachsen und Baden-Württemberg unterstützen. Der Fokus liegt dabei ganz auf Inklusionsprojekte, die es Menschen mit Behinderungen ermöglichen, in Sportvereinen aktiv zu sein. Die Stiftung hat jetzt wegen Corona die Bewerbungsfrist verlängert.