Wie sich ein LVZ-Reporter zum Eimer macht

Wie, bitteschön, soll das funktionieren? „Setz dich auf die Bank – weder Füße, Hände noch die Sitzfläche dürfen etwas berühren.“ Also auf einem Knie „sitzen“? Okay, die Kraft reicht, um ein Foto zu schießen. Aber niemals für eine komplette Minute! Sei’s drum. Der Versuch macht großen Spaß.

„Eine-Minute-Skulpturen“ nennen die Mitarbeiter der Kulturwerkstatt Kaos den Mitmach-Kunstspaziergang, den sie am Ulrichsteich in Lindenau aufgebaut haben: 18 Hinweisschilder, 18 Möglichkeiten, für kurze Zeit selbst zum Kunstwerk zu werden. Während die alte Villa der Werkstatt in den vergangenen Wochen wegen Corona geschlossen blieb, öffnete die Kindervereinigung Leipzig ihren weitläufigen Garten für die Öffentlichkeit. Viele Nachbarn nahmen das Angebot dankend an.

Setz dich auf die Bank – weder Füße, Hände noch die Sitzfläche dürfen etwas berühren!“ Bis heute ist LVZ-Reporter Mathias Wöbking nicht sicher, ob er die Anweisungen richtig interpretiert hat. Quelle: André Kempner

Das brachte Kaos-Mitarbeiterin Dominique Bräuer auf die Idee, ihr Projekt, das sie ursprünglich mit Kurskindern verwirklichen wollte, kurzerhand auf all die spazierenden Familien, Hundebesitzer und Solo-Flaneure zu übertragen. „Da wir nicht mit den Besuchern arbeiten dürfen, arbeiten wir eben für sie“, erklärt sie. „Sie können das Gelände – und sich selbst – dabei ganz neu entdecken und erkunden.“

Eine halbe Minute vergeht, bis die Pose gefunden ist

„Und sich selbst“ – wie wahr. Schild Nummer 15: „Stell dich auf ein Bein, berühr die Mitte deines Scheitels mit einem Zeigefinger, zeig mit dem anderen auf die Sonne!“ Ab wann beginnt die Minute zu ticken? Die ersten 30 Sekunden sind bereits vorbei, bevor das Gehirn den Satz überhaupt sortiert und die entsprechenden Körperteile angewiesen hat.

„Stell dich auf ein Bein, berühr die Mitte deines Scheitels mit einem Zeigefinger, zeig mit dem anderen auf die Sonne!“ Eine Minute lang hat LVZ-Reporter Mathias Wöbking die Pose ehrlich gesagt nicht gehalten. Quelle: André Kempner

Der Österreicher Erwin Wurm inspirierte die Kaos-Aktion. Anfang des Jahrtausends trugen seine „One Minute Sculptures“ und die prominente Platzierung der Verrenkungen in einem Videoclip der Red Hot Chili Peppers dazu bei, dass der heute 65-Jährige als einer der einflussreichsten Gegenwartskünstler gilt. „Großartig“ sei diese Art von künstlicher Interaktion, findet Dominique Bräuer. Keine Trennung in Kunstwerk und Betrachter mehr: „Nein, man ist mittendrin und kann mit der Kunst über sich selbst lachen.“

Nächste Stufe: Teil einer Ausstellung zu werden

Die prinzipielle Fähigkeit, sich selbst zum Eimer zu machen, ist zweifellos eine Voraussetzung, einmal sogar wortwörtlich: „Mach dem Mülleimer eine Liebeserklärung!“ – „Sei ein Baum!“ – „Häng deine Schuhe an die Ohren!“ – „Trage Blätter auf deinen Augen wie eine Brille!“ – „Küsse eine Grashalm! Der Grashalm darf nicht gepflückt werden!“ Logisch, die Wiese hat schon genug damit zu kämpfen, dass es nur selten regnet.

Die Haare trägt er pandemisch lang. Und auf den Augen statt der Brille zwei Blätter – so wie es Hinweistafel Nummer 13 will. Quelle: André Kempner

Wer sich in den Posen fotografieren lässt und die Bilder an den Kaos-Verein schickt, erklimmt vielleicht sogar die nächste Stufe und wird Teil einer Ausstellung. Kunst eben. Aber Sport ist es auch. „Stell einen Fuß auf den Sockel und leg deinen Kopf auf das Knie!“ – „Sei auf zehn Metern von hier aus eine Ente!“ Beweglichkeit und Ausdauer zu trainieren, schadet in diesen Corona-Zeiten ebenso wenig, wie mal wieder herzlich zu lachen.

Fotos an: ferien@kaos-leipzig.de

Von Mathias Wöbking