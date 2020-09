Eine neue, zwei alte: Leipziger Stadtrat wählt drei Bürgermeister

Leipzig

Noch ist der Umbau des Saales im Neuen Rathaus nicht beendet. Deshalb musste der Stadtrat am Mittwoch erneut in die Kongreßhalle am Zoo ausweichen, um zunächst über Personalien zu entscheiden. Ohne – wie sonst eigentlich üblich – zuvor seine Amtskette angelegt zu haben, wurde Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) zunächst vom dienstältesten Stadtrat Christian Schulze ( SPD) verpflichtet. Damit wurde Jung, der die OBM-Wahl am 1. März 2020 gewonnen hatte, offiziell in sein Amt eingeführt. Er verzichtete auf eine längere Rede und versprach, mit allen in der Ratsversammlung vertrauensvoll und konstruktiv zusammenzuarbeiten.

AfD-Fraktion verlässt den Saal

Das neue alte Stadtoberhaupt bekam hiernach sogleich eine Klatsche. Die AfD-Fraktion verließ bei der Abstimmung über die drei zu wählenden Bürgermeister geschlossen den Saal: „Vorabsprachen missachten und den Parteienproporz konterkarieren“, beklagte AfD-Fraktionschef Tobias Keller, dass seine Fraktion kein Mandat erhielt, um einen Bürgermeister zu nominieren, „obwohl wir mehr Sitze als die SPD haben. Diese Farce, Herr Oberbürgermeister, nennen Sie Demokratie.“

Heiko Rosenthal. Quelle: André Kempner

Rosenthal spricht von „echter Verpflichtung“

Davon ließen sich die übrigen Fraktionen nicht beeindrucken. Sie bestätigten in geheimer Wahl Heiko Rosenthal (Umwelt, Ordnung, Klima und Sport/ Die Linke) und Thomas Fabian (Soziales, Gesundheit und Vielfalt/ SPD), die jeweils seit 14 Jahren ihr Dezernat führen, im Amt. Rosenthal brachte es auf 50 Ja-Stimmen bei drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen. „Das ist für mich eine echte Verpflichtung, die ich gern annehme“, sagte der 45-Jährige. Er werde weiter für die Stadt „rastlos ackern“, kündigte er an und dankte seinem guten Team, das ihn dabei unterstütze.

Thomas Fabian. Quelle: André Kempner

Fabians Herz schlägt für die Schwachen

Fabian bekam 43 Ja- und elf Gegenstimmen. Ein Abgeordneter enthielt sich der Stimme. „Mein Herz schlägt für jene, denen es nicht so gut geht. Also Menschen in prekären Lebenssituationen. Für sie möchte ich mich auch weiterhin einsetzen“, betonte der 64-Jährige, der künftig ein deutlich kleineres Dezernat führen wird. Das wurde bei einer Strukturreform geteilt – der Bereich Jugend, Schule und Demokratie agiert nun separat.

Vicki Felthaus. Quelle: André Kempner

Felthaus kümmert sich jetzt um Schulen und Kitas

Diesen wird Vicki Felthaus ( Bündnis 90/Die Grünen) führen, die 50 Ja-Stimmen erhielt. Zwei Stadträte stimmten gegen die neue Beigeordnete, drei enthielten sich. „Der intensive Ausbau der Infrastruktur wird uns in den nächsten Jahren weiter beschäftigen“, meinte die 43-Jährige, die nun für Leipzigs Schulen und Kitas zuständig ist. Sie ist studierte Sozialmanagerin und leitet seit neun Jahren die Regionalgeschäftsstelle des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Leipzig, die für Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Altenpflege zuständig ist. Um Bildung voranzubringen, seien moderne Schulkonzepte und Schulbauten sowie zeitgemäße Jugendarbeit und passende Beteiligungsformate entscheidend, sagte Felthaus. Sie tritt ihren neuen Job am 1. Oktober an.

Wirtschaftsdezernat bleibt erst mal unbesetzt

Unbesetzt bleibt vorerst das Wirtschaftsdezernat, wenn Uwe Albrecht ( CDU) diese Woche in den Ruhestand geht. OBM Jung hofft, sein Bürgermeister-Team im kommenden Sommer komplettieren zu können. Damit Leipzig acht statt sieben Dezernate einrichten kann, muss aber zunächst die Sächsische Gemeindeordnung geändert werden. Derzeit sind maximal sieben Bürgermeister in Städten mit mehr als 500 000 Einwohnern zulässig. Die Änderung solle im Frühjahr 2021 erfolgen, hieß es. Bis dahin will Jung die Wirtschaftsförderung zur Chefsache machen.

Anja Jackes, die neue Kulturamtsleiterin der Stadt Leipzig. Quelle: André Kempner

Jackes ist neue Kulturamtschefin

Ebenfalls bestätigt: Anja Jackes, derzeit tätig im Fachbereich Kultur der Stadt Halle, leitet künftig das Kulturamt der Stadt Leipzig. Sie erhielt 61 Stimmen – und wurde damit sogar einstimmig gewählt. Die gebürtige Leipzigerin tritt die Nachfolge von Susanne Kucharski-Huniat an, die Anfang 2020 in den Ruhestand verabschiedet worden war. Die 46-jährige Jackes hat an der Universität Paderborn als Kunsthistorikerin promoviert. Sie arbeitete schon als Wissenschaftliche Projektkoordinatorin und Kuratorin am Lehrstuhl für Materielles und Immaterielles Kulturerbe UNESCO.

Von Mathias Orbeck