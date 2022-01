Leipzig

In Leipzig war am Wochenende zum ersten Mal ein Bürgerrat aktiv. Das 40-köpfige Gremium nahm mögliche Standorte für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal in Augenschein. Ziel ist, dem Stadtrat auf seiner nächsten Sitzung einen Standort vorzuschlagen. Ein erster Versuch in diese Richtung war 2014 gescheitert. Das Verfahren wurde ergebnislos abgebrochen.

Die ersten Mitglieder des Bürgerrates trafen trotz Regen und Kälte am Samstagmorgen schon um 9.30 Uhr in der Kupfergasse ein. „Wir wollen mit Ihrer Hilfe ein Denkmal entwickeln“, sagte die Leipziger Bürgerrechtlerin Gesine Oltmanns, die die Aktion leitete. Vorgesehen sei, dass Leipzigs Stadtrat im Frühsommer „über das Wettbewerbsverfahren und den Standort“ des Denkmals entscheidet, so Oltmanns.

Rolf Gaschke (59) gehört dem Bürgerrat an. Er will mit dem Denkmal an den Mut der Montagsdemonstranten erinnern. Quelle: Dirk Knofe

Zu den beiden Bürgerratsgruppen, die in einer zweiten Runde kurz nach 11 Uhr aufbrachen, gehörte der Gohliser Rolf Gaschke. „Das Denkmal sollte für die Friedliche Revolution an sich und den Weg dahin stehen“, betonte der 59-Jährige. Was danach gekommen sei, „war eine andere Geschichte“. Außerdem sollte das Denkmal dafür werben, „dass man für seine Ziele mit demokratischen Mitteln eintritt“.

Auch der Abtnaundorfer Marcel Schulze will daran erinnern, „dass Leute den Mut hatten, auf die Straße zu gehen“. Die Menschen sollten sich auch heutzutage „ruhig trauen, ihre Meinung zu sagen“, so der 42-Jährige. Es seien zwar nicht alle Hoffnungen von 1989 in Erfüllung gegangen, „aber heute haben wir Demokratie und es geht uns definitiv besser“. Mit Blick auf die umstrittene Einführung einer Impfpflicht sagte er, dies sei keine Bevormundung wie zu DDR-Zeiten. „Das wird von Menschen entschieden, die demokratisch gewählt sind. Es ist leicht zu schimpfen, wenn man keine Verantwortung trägt.“

Der Abtnaundorfer Marcel Schulze (42) will mit dem Denkmal dazu aufrufen, dass Menschen ihre Meinung sagen. Quelle: Dirk Knofe

Für den Bürgerrat ausgewählt wurden die beiden Leipziger mit Hilfe der Berliner Agentur „Nexusinstitut“. Diese hatte über das städtische Amt für Statistik und Wahlen 1000 repräsentative Leipziger ausgewählt, von denen 80 Bereitschaft zum Mitmachen signalisierten. Von diesen wurden 40 eingeladen – ausgewählt nach Alter, Geschlecht und Wohnort.

Desiree Rudolph (29) will, dass das Denkmal ermutigt, für die Demokratie einzutreten. Quelle: Dirk Knofe

Zu den Teilnehmern gehören so auch Leipzigerinnen und Leipziger, die erst nach der Friedlichen Revolution auf die Welt kamen. „Das Denkmal sollte nicht nur für die Generation da sein, die das alles erlebt hat“, betonte die 29-jährige Desiree Rudolph aus Schleußig. Auch die Nachgeborenen sollten durch das Denkmal ermutigt werden, für die Demokratie einzutreten.

Das sieht die 25-jährige Sarah Metz ähnlich. „Das Denkmal sollte deutlich machen, dass man gemeinsam viel schaffen und im positiven Sinne verändern kann“, sagte sie. Dies sei auch mit Blick auf die aktuelle Entwicklung wichtig. „Man muss schon aufpassen, was man heute sagt“, befand die Stötteritzerin.

Für Sarah Metz (25) soll das Denkmal symbolisieren, „dass man gemeinsam viel schaffen und im positiven Sinn verändern kann“. Quelle: Dirk Knofe

Für Michael Kölsch vom Vorstand der Stiftung Friedliche Revolution ist zudem wichtig, dass ein Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal nicht nur würdigt, „sondern auch eine Brücke in die Gegenwart und Zukunft“ schlägt. „Das Denkmal ist wichtiger denn je“, hob Kölsch mit Blick auf die aktuellen politischen Geschehnisse hervor. „Die Leute diskutieren mit Leidenschaft über die Demokratie. Genau das wollen wir mit dem Denkmal auch erreichen.“

Wie teuer das neue Denkmal werden darf, steht bislang noch nicht fest. „Es gibt im letzten Bundeshaushalt einen Leertitel, in dem noch keine Summe enthalten ist“, schilderte Kölsch. „Es ist geplant, dass Oberbürgermeister Burkhard Jung im Herbst nach Berlin fährt und dafür wirbt, dass der Bund die benötige Summe einstellt.“

Michael Kölsch von der Stiftung Friedliche Revolution plädiert dafür, dass das neue Denkmal auch „eine Brücke in die Gegenwart und Zukunft schlägt“. Quelle: André Kempner

Noch offen ist, ob es sich bei dem geplanten Objekt um ein „Freiheitsdenkmal“, ein „Einheitsdenkmal“ oder ein „Freiheits- und Einheitsdenkmal“ handeln soll. „Das wird parallel mitdiskutiert“, sagte Stiftungsvorstand Kölsch. Berlin lege Wert darauf, dass das Denkmal zur Würdigung und Erinnerung an den Mut der Menschen von 1989 erinnert und eine bundesweite Ausstrahlung besitzt. Er selber sei für ein „Freiheits- und Einheitsdenkmal“.

Parallel zum Bürgerrat soll ein Expertengremium ein Votum darüber abgeben, welche Art von Wettbewerb geeignet ist, um das geplante Denkmal zu errichten – also zum Beispiel, ob es ein künstlerischer oder eher ein architektonischer Wettbewerb sein soll. Das letzte Wort hat dann die Ratsversammlung.

Was ein Freiheits- und Einheitsdenkmal bewirken und wofür es stehen soll, ist Thema des nächsten LVZ-Talks am 10. Februar ab 19 Uhr in der Kuppel des LVZ-Medienhauses am Peterssteinweg. Der Talk wird im Internet auf LVZ.de gestreamt – Zuschauer können vorab oder live Fragen stellen. Die Fragen können per E-Mail an newsdesk@lvz.de (Betreff: LVZ-Talk), bei Facebook oder via Twitter unter dem Hashtag #LVZTalk gestellt werden.

Von Andreas Tappert