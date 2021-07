Einigkeit in Leipzig, Plauen und Dresden: Friedliche Revolution soll Weltkulturerbe werden

Leipzig

Tausende Menschen versuchten am 4. Oktober 1989 in Dresden, zu den Zügen mit DDR-Flüchtlingen aus der Prager Botschaft zu gelangen, die an diesem Tag durch den Hauptbahnhof rollten. In Plauen gingen am 7. Oktober 1989, am Tag der Republik, 15 000 Menschen gegen die DDR-Führung auf die Straße. Zwei Tage später waren es 70 000, die auf dem Leipziger Ring demonstrierten: Wenn es um ihre historische Rolle beim Zusammenbruch der SED-Diktatur ging, dann waren Leipzig, Plauen und Dresden bislang vor allem Konkurrenten. Doch jetzt gibt es in den drei Städten das gemeinsame Bestreben, sich um einen Unesco-Weltkulturerbetitel für die Friedliche Revolution zu bewerben.

„Konkurrenzdenken beiseite gelegt“

In der vergangenen Woche trafen sich dazu Mitglieder der CDU-Stadtratsfraktionen der drei Städte erstmals in Plauen. „Es war ein sehr kollegiales Miteinander“, sagte der dortige Fraktionsvorsitzende Jörg Schmidt, „alle hatten ihr Konkurrenzdenken beiseite gelegt.“ Sie würden künftig stärker das zeigen, was sie verbindet. Die Friedliche Revolution, darin sind sie sich einig, müsse zum immateriellen Weltkulturerbe werden. „Denn wir wollen nicht“, so Leipzigs CDU-Fraktionschef Frank Tornau, „dass der Herbst ’89 bei jungen Leuten, die diese Zeit nicht selbst erlebt haben, in Vergessenheit gerät.“ Der Titel stelle nicht nur eine Möglichkeit dar, den Tourismus in den jeweiligen Städten zu fördern, sondern mit ihm verbinde sich auch für künftige Generationen die Verpflichtung, die Erinnerung an die Friedliche Revolution wach zu halten.

Mehrheit im Leipziger Stadtrat begrüßt Weltkulturerbe-Vorstoß

Um einen möglichst breiten gesellschaftlichen Konsens zur Bewerbung zu erreichen, haben die Fraktionen in ihren Ratsversammlungen entsprechende Anträge gestellt. In Leipzig beschloss der Rat daraufhin bereits mit großer Mehrheit, eine Bewerbung durch die Stadtverwaltung prüfen zu lassen. „Wir hoffen auch auf die Unterstützung durch den Freistaat Sachsen“, sagte Tornau. Den Bewerbungsantrag selbst muss dann allerdings die Bundesrepublik an die Unesco stellen. Das Verfahren selbst kann mehrere Jahre dauern. „Wir stellen uns auf einen Long Run ein“, so Tornau.

Ein Bewerbungsfenster öffnet sich zwar schon im kommenden November. Ob man das allerdings bereits nutzen kann, ist ungewiss. „Wir wissen, dass wir uns auf einen Marathonlauf begeben“, hob der Plauener Fraktionsvorsitzende Schmidt hervor. Wie er sagte, wollen sich Vertreter der drei Fraktionen künftig dreimal pro Jahr treffen, das nächste Mal am 25. Oktober. Möglicherweise werde es künftig auch gegenseitige Besuche bei den Veranstaltungen in den drei Städten zur Friedlichen Revolution geben. Denn eines hat sich nach den Worten von Schmidt bei dem Treffen in Plauen auch herausgestellt: „Wir wissen zu wenig übereinander.“

Von Klaus Staeubert