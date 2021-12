Leipzig

Das Jahr 2021 geht zu Ende und Sie haben vergessen, etwas einzukaufen? Auch über den Jahreswechsel müssen Sie in Leipzig nicht auf Lebensmittel und Getränke verzichten. Wer noch nicht alles besorgt oder die Öffnungszeiten der Geschäfte falsch eingeschätzt hat, wird auf dem Hauptbahnhof fündig. 

Auch an Tankstellen und in den vielen Spätis können Leipziger Konserven, Tiefkühl-Produkte, Brot, Getränke, Toilettenpapier und Co. auch am Silvester- und Neujahrstag shoppen. Hier eine Auswahl:

Freitag, 31. Dezember 2021

Aldi Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 7-14 Uhr

Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 7-14 Uhr Spar express Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 6-18 Uhr

Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 6-18 Uhr DM Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 8-14 Uhr 10-17 Uhr10-18 Uhr

Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 8-14 Uhr 10-17 Uhr10-18 Uhr Rossmann Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 8-14 Uhr

Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 8-14 Uhr Rewe Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 8-14 Uhr

Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 8-14 Uhr Alnatura Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 8-14 Uhr

Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 8-14 Uhr Vitalia Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 9-14 Uhr

Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 9-14 Uhr Guten Tag Apotheke Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 8-16 Uhr

Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 8-16 Uhr Sprutzbude Holsteinstr. 15, 04315 Leipzig: 14-19 Uhr

Holsteinstr. 15, 04315 Leipzig: 14-19 Uhr Ted’s Späti Prager Str. 49,04317 Leipzig: 11-20 Uhr

Prager Str. 49,04317 Leipzig: 11-20 Uhr Ted’s Späti 2 Sebastian-Bach-Straße 31, 04109 Leipzig: 11-20 Uhr

Sebastian-Bach-Straße 31, 04109 Leipzig: 11-20 Uhr Ahoi Südvorstadt Schenkendorfstr. 45 a, 04275 Leipzig: 8-22 Uhr

Schenkendorfstr. 45 a, 04275 Leipzig: 8-22 Uhr Ahoi Lindenau Merseburger Str. 38 B, 04177 Leipzig: 11-22 Uhr

Merseburger Str. 38 B, 04177 Leipzig: 11-22 Uhr Ahoi Gohlis Landsberger Str. 3, 04157 Leipzig: 15-22 Uhr

Landsberger Str. 3, 04157 Leipzig: 15-22 Uhr Ahoi Altlindenau Merseburger Str. 103, 04177 Leipzig: 15-22 Uhr

Merseburger Str. 103, 04177 Leipzig: 15-22 Uhr Schatzinsel Forststr. 7, 04229 Leipzig: 9-22 Uhr

Forststr. 7, 04229 Leipzig: 9-22 Uhr Späti 29 Schnorrstr. 3 B, 04229 Leipzig: 14-22 Uhr

Schnorrstr. 3 B, 04229 Leipzig: 14-22 Uhr REWE To Go Aral An der Tabaksmühle, 04277 Leipzig: 0-24 Uhr

An der Tabaksmühle, 04277 Leipzig: 0-24 Uhr REWE To Go Aral Max-Liebermann-Str. 101, 04157 Leipzig: 0-24 Uhr

Max-Liebermann-Str. 101, 04157 Leipzig: 0-24 Uhr REWE To Go Aral Marschnerstr. 50, 04109 Leipzig: 0-24 Uhr

Marschnerstr. 50, 04109 Leipzig: 0-24 Uhr REWE To Go Aral Merseburger Str. 111, 04177 Leipzig: 0-24 Uhr

Samstag, 1. Januar 2022

Spar express Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 9-20 Uhr

Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 9-20 Uhr DM Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 13-18 Uhr

Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 13-18 Uhr Rossmann Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 13-18 Uhr

Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 13-18 Uhr Vitalia Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 12-18 Uhr

Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 12-18 Uhr Sprutzbude Holsteinstr. 15, 04315 Leipzig: 14-20 Uhr

Holsteinstr. 15, 04315 Leipzig: 14-20 Uhr Ahoi Südvorstadt Schenkendorfstr. 45 a, 04275 Leipzig: 8-22 Uhr

Schenkendorfstr. 45 a, 04275 Leipzig: 8-22 Uhr Ahoi Lindenau Merseburger Str. 38 B, 04177 Leipzig: 11-22 Uhr

Merseburger Str. 38 B, 04177 Leipzig: 11-22 Uhr Ahoi Gohlis Landsberger Str. 3, 04157 Leipzig: 15-22 Uhr

Landsberger Str. 3, 04157 Leipzig: 15-22 Uhr Ahoi Altlindenau Merseburger Str. 103, 04177 Leipzig: 15-22 Uhr

Merseburger Str. 103, 04177 Leipzig: 15-22 Uhr Schatzinsel Forststr. 7, 04229 Leipzig: 9-11 Uhr

Forststr. 7, 04229 Leipzig: 9-11 Uhr Späti 29 Schnorrstr. 3 B, 04229 Leipzig:12-22 Uhr

Schnorrstr. 3 B, 04229 Leipzig:12-22 Uhr REWE To Go Aral An der Tabaksmühle, 04277 Leipzig: 0-24 Uhr

An der Tabaksmühle, 04277 Leipzig: 0-24 Uhr REWE To Go Aral Max-Liebermann-Str. 101, 04157 Leipzig: 0-24 Uhr

Max-Liebermann-Str. 101, 04157 Leipzig: 0-24 Uhr REWE To Go Aral Marschnerstr. 50, 04109 Leipzig: 0-24 Uhr

Marschnerstr. 50, 04109 Leipzig: 0-24 Uhr REWE To Go Aral Merseburger Str. 111, 04177 Leipzig: 0-24 Uhr

Sonntag 2. Januar 2022

Aldi Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 12-18 Uhr

Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 12-18 Uhr Rewe Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 12-18 Uhr

Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 12-18 Uhr Spar express Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 9-21 Uhr

Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 9-21 Uhr dm Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 9.30-20 Uhr

Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 9.30-20 Uhr Rossmann Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 9.30-20 Uhr

Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 9.30-20 Uhr Vitalia Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig:12-18 Uhr

Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig:12-18 Uhr Alnatura Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 11-19 Uhr

Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 11-19 Uhr Guten Tag Apotheke Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 12-18 Uhr

Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 12-18 Uhr Sprutzbude Holsteinstr. 15, 04315 Leipzig: 12-22 Uhr

Holsteinstr. 15, 04315 Leipzig: 12-22 Uhr Ted’s Späti Prager Str. 49,04317 Leipzig: 11-22 Uhr

Prager Str. 49,04317 Leipzig: 11-22 Uhr Ted’s Späti 2 Sebastian-Bach-Str. 31, 04109 Leipzig: 11-22 Uhr

Sebastian-Bach-Str. 31, 04109 Leipzig: 11-22 Uhr Ahoi Südvorstadt Schenkendorfstr. 45 a, 04275 Leipzig: 8-22 Uhr

Schenkendorfstr. 45 a, 04275 Leipzig: 8-22 Uhr Ahoi Lindenau Merseburger Str. 38 B, 04177 Leipzig: 11-22 Uhr

Merseburger Str. 38 B, 04177 Leipzig: 11-22 Uhr Ahoi Gohlis Landsberger Str. 3, 04157 Leipzig: 15-22 Uhr

Landsberger Str. 3, 04157 Leipzig: 15-22 Uhr Ahoi Altlindenau Merseburger Str. 103, 04177 Leipzig: 15-22 Uhr

Merseburger Str. 103, 04177 Leipzig: 15-22 Uhr Schatzinsel Forststr. 7, 04229 Leipzig: 9-23 Uhr

Forststr. 7, 04229 Leipzig: 9-23 Uhr Späti 29 Schnorrstr. 3 B, 04229 Leipzig:12-22 Uhr

Schnorrstr. 3 B, 04229 Leipzig:12-22 Uhr REWE To Go Aral An der Tabaksmühle, 04277 Leipzig: 0-24 Uhr

An der Tabaksmühle, 04277 Leipzig: 0-24 Uhr REWE To Go Aral Max-Liebermann-Str. 101, 04157 Leipzig: 0-24 Uhr

Max-Liebermann-Str. 101, 04157 Leipzig: 0-24 Uhr REWE To Go Aral Marschnerstr. 50, 04109 Leipzig: 0-24 Uhr

Marschnerstr. 50, 04109 Leipzig: 0-24 Uhr REWE To Go Aral Merseburger Str. 111, 04177 Leipzig: 0-24 Uhr

Von LVZ