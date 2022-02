Leipzig

Der Tag, an dem die Leichtigkeit wächst, fällt mit dem Comeback der Sonne zusammen. Und an diesem Mittwoch wirkt es so, als scheine sie auch aus den Geschäften heraus: Seit dem 23. Februar erlaubt die angepasste Corona-Notfallverordnung das Einkaufen ohne einen Impf- oder Genesenen-Nachweis oder Test – eine enorme Verbesserung für den Handel, die für Optimismus sorgt.

Bei Katharina McNaney könnte die Laune in der Connewitzer Verlagsbuchhandlung nicht besser sein. „Ab heute darf ich wieder ausschließlich Buchhändlerin statt Türsteherin sein“, sagt sie fröhlich. Weil die 35-Jährige ständig die G-Nachweise kontrollieren musste, blieb die zweite Ladentür Richtung Schuhmachergässchen verschlossen. „Dass ich heute endlich wieder beide Eingänge aufschließen konnte, war ein sehr schönes Gefühl.“ Immer ein Auge drauf haben zu müssen, ob jemand Neues die Buchhandlung betritt, empfand sie als belastend.

Buchhändlerin ist zuversichtlich

Vorerst bleibt die Öffnungszeit auf 18 Uhr beschränkt, doch wenn sich die Lage weiter entspannt, ist McNaney hoffnungsvoll, dass der Laden in naher Zukunft wie früher bis 20 Uhr Kundschaft empfängt. „Ich bin optimistisch. Uns hilft auch, dass es trotz ausgefallener Buchmesse ein Leseprogramm geben wird.“

Wenige Meter entfernt, in der Boutique Mico, ist auch von Heidrun Erdelt eine Last abgefallen. „Als gestern die Chefin verkündete, dass wir wieder länger aufmachen, war das für mich eine Erlösung“, so die Verkäuferin. Bislang hatte das Modegeschäft zwischen Montag und Donnerstag lediglich von 10 bis 13 Uhr geöffnet, weil wie anderswo auch die Kundschaft schwand und der Umsatz sank. „Das war furchtbar für mich, jetzt aber kann ich wieder Vollzeit bis 18.30 Uhr arbeiten und hoffe, dass die Leute zurückkommen.“

Keine Umsatzeinbußen

Das Kontrollieren der Nachweise hat Erdelt wenig ausgemacht, „daran habe ich mich gewöhnt“. Und dass es vorerst bei der FFP2-Maskenpflicht bleibt, findet sie okay. Mit dieser Haltung ist sie nicht allein. Marius Hedel von Whispers Records konnte sogar Gutes an der 2G-Regel entdecken. „Es hat mir den Überblick über die Kundenzahl erleichtert.“ Der für viele so schmerzhafte Publikumsschwund ist am Whispers vorbeigegangen, „auf die Umsätze hat sich die Zutritts-Bedingung nicht ausgewirkt. Aber natürlich freue ich mich trotzdem über die neue Lockerung.“

Wie sehr die 2-G-Regel ein Stück weit Alltag geworden ist, zeigen auch Stimmen der Passanten. „Für mich war das überhaupt kein Problem“, sagt Brigitte Möller. „Es war eine wichtige Maßnahme gegen die Infektionen und mein Kaufverhalten hat sich in der Zeit nicht geändert“, so die 72-Jährige. Das bestätigen Julian Ettlinger und Julian Raake. Der 17- und der 18-Jährige hatten sich an das Nachweisen gewöhnt. „Genervt hat es nur, wenn man deshalb länger anstehen musste“, meint Ettlinger.

2-G-Regel hatte Folgen

Mal eben den Status und den Ausweis zeigen, das ist schnell erledigt, so der Tenor – sofern man genesen oder geimpft ist. Den Rest hat die 2-G-Regel ausgesperrt, und das wirkte sich aus, auch noch am ersten Tag der Lockerung. „Zu uns sind definitiv weniger Leute gekommen“, sagt Sina Amrouche, Verkäuferin in der Parfümerie Catina. „Jetzt muss sich die neue Erleichterung erst einmal herumsprechen, dann kehren hoffentlich viele zurück. Die Hemmschwelle jedenfalls ist weg, und darüber bin ich sehr froh.“

Von Mark Daniel