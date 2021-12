Einsamkeit im Alter: Telefonseelsorge Leipzig ist für viele ein Not-Anker

Leipzig

Es sind oft dieselben Sätze, mit denen ein Gespräch bei der Telefonseelsorge beginnt: „Ich bin einsam“ ist so einer. Rund um die dunkle Jahres- und die Weihnachtszeit fällt er häufiger als ohnehin schon, denn sie wirkt bei vielen Menschen wie ein Katalysator für depressive Stimmungen. 

„Mich schockiert immer wieder, dass es Leute gibt, die keine einzige Person im Umfeld haben, mit der sie sich austauschen und Probleme besprechen können“, sagt Konstanze Binder, deren echter Name geschützt bleibt, denn Anonymität gehört zu diesem besonders sensiblen Feld der Ehrenämter dazu.

Zwölfmonatige Schulung

Seit 2017 gehört die Leipzigerin zu den Helfenden, die von der Diakonie Leipzig betreut und ausgebildet werden. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, die mit Fingerspitzengefühl und hoher Verantwortung verknüpft ist, denn für viele ist die Telefonseelsorge ein Not-Anker, ein Rettungsring in düsteren, verzweifelten Momenten. Die 34-Jährige, Dozentin an der Uni Leipzig, hat eine zwölfmonatige Schulung durchlaufen, in der man auch viel auf sich selbst blickt: Eigene Seelenhygiene und Analyse sind wichtig, um das Schicksal Anderer mit Abstand betrachten zu können.

Im selben Jahrgang wie Konstanze Binder hat Thomas Meier die Seelsorger-Ausbildung bekommen. „Ich hatte einfach Lust, mich sozial zu engagieren“, sagt der 67-Jährige, der bis zur Pensionierung eine Fachschule für Sozialwesen leitete. Die beiden sind Zugehörige eines Betreuungsteams, das derzeit aus rund 45 Personen besteht. „Ein paar Mitarbeitende haben wir verloren“, bedauert Ines Berger, Leiterin der Ökumenischen Telefonseelsorge der Diakonie Leipzig. „Manche hat es wegen Corona in andere Jobs oder an andere Orte verschlagen, da blieb zu wenig Zeit für das Ehrenamt.“

Wachsende Vereinzelung

Altersstruktur und berufliche Hintergründe sind dennoch weiterhin heterogen. Sowohl Junge als auch Ältere setzen sich drei- bis viermal pro Monat für jeweils vier Stunden an den Hörer, um Ansprechpartner für Menschen in scheinbar auswegloser Lage zu sein. An 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr ist die Telefonseelsorge (erreichbar unter den Nummern 0800 1110 111 und 0800 1110 222 sowie über www.telefonseelsorge.de) ein Sammelbecken von Schicksalen, in denen wiederkehrend Einsamkeit eine große Rolle spielt, vor allem im Alter. Typisches Symptom in einer Gesellschaft, in der Vereinzelung immer weiter steigt.

„Die meisten Anrufer sind froh, einfach mal reden zu können“, berichtet Konstanze Binder. „Es gibt auch welche, die ihr Umfeld von ihren Problemen meinen verschonen zu müssen, weil Corona schon genug Sorgen produziert.“ Und keine Frage: Psychische Beeinträchtigungen werden durch die Auswirkungen der Pandemie verstärkt – durch Kontaktbeschränkungen, Masken, Schließung sozialer Angebote während der Lockdowns, das Wegfallen von Umarmungen.

Schon Zuhören hilft

Thomas Meier hatte einmal eine Frau in der Leitung, die nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes kaum entscheidungs- und handlungsfähig in Bezug auf Behördengänge oder Rechnungen war – immer hatte der Verstorbene sich darum gekümmert. „Für manche Anrufer wird die erlebte Einsamkeit durch das Gefühl von Hilflosigkeit heftig verstärkt“, bemerkt Meier. Lösungen zu finden und Fragezeichen auszuwischen ist allerdings in den meisten Fällen weder nötig noch die Hauptaufgabe des Angebots der evangelischen und katholischen Kirche. „Wichtig ist der Beistand in besonders sorgenvollen Momenten“, sagt Binder. Allein das Zuhören hilft.

Manche Anrufe kommen aus Seniorenheimen, manche aus Krankenhäusern oder der Psychiatrie. Dienste an einem 24. Dezember verlaufen relativ ruhig, erzählt Ines Berger. „Zum Heiligabend werden einige aus ihrer Isolation von Verwandten abgeholt und abgelenkt, und die Geschäfte sind bis mittags geöffnet. Umso schlimmer aber ist es, wenn die Leute in die Einsamkeit zurück müssen. Das Loch am ersten und zweiten Feiertag ist besonders tief.“

„Lerne viel über mich“

Am Ende eines jeden Dienstes wissen Binder und Meier, dass sie gebraucht wurden und ihr Engagement wichtig ist. „Durch die Arbeit bei der Telefonseelsorge lerne ich auch viel über mich selbst“, sagt die junge Frau. Meier nickt bestätigend. „Die Aufgabe als Telefonseelsorger hat auch in mir etwas verändert“, sagt er. „Meine Familie attestiert mir, dass ich einfühlsamer geworden bin.“ Ein schönes Zeugnis für den ehemaligen Schulleiter.

Diakonie ist Spendenempfänger in Leipzig

Die Diakonie ist Partner der diesjährigen LVZ-Aktion „Ein Licht im Advent“ in Leipzig und möchte den Spendenerlös speziell für alte und pflegebedürftige Menschen verwenden. Mit dem Geld sollen zusätzliche Angebote wie eine Fahrradrikscha, Hundetherapie oder eine Zaubertafel finanziert werden – außerdem die Aus- und Weiterbildung von Ehrenamtlichen bei der Telefonseelsorge. Diese werden übrigens stets gesucht, Interessenten können sich über telefonseelsorge@diakonie-leipzig.de melden und informieren.

Von Mark Daniel