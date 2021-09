Die Aufregung war überall groß: Am Samstag feierten in Leipzig rund 6000 Kinder mit ihren Familien ihre Einschulung. Auch wenn nicht an allen Orten die komplette Verwandtschaft die Zeremonie in den Grundschulen erleben konnte – Corona stand dennoch im Hintergrund. Und nicht alle Sirenen hatten an diesem Tag Alarm-Charakter.