Auch wenn noch niemand wissen kann, wie das neue Schuljahr nach den Sommerferien trotz Corona-Pandemie ablaufen wird: Die Regularien für die Schuleingangsfeiern am Sonnabend stehen fest – und zwar unabhängig von der Infektionskurve bis dahin.

Wer darf zur Schuleinführung in die Schule kommen?

Das regelt jede Schule für sich. „Wer eine große Aula hat, kann womöglich mehr Familienmitglieder hineinlassen als in einen Sportraum“, erläuterte Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) kürzlich, warum es keine zentrale Bestimmung gibt. Familien erfahren die jeweilig Regelung direkt von der künftigen Schule ihrer Kinder.

Braucht es einen Test oder andere Nachweise?

Nein. Die Testpflicht fällt am Einschulungstag weg. Weder die ABC-Schützen noch ihre Familien müssen nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind, wenn sie das Schulgebäude betreten.

Herrscht Maskenpflicht?

Ja. Die üblichen Hygieneregeln in den Schulgebäuden für externe Besucherinnen und Besucher bleiben bestehen. Dazu gehört ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen unterschiedlichen Haushaltsgruppen und auch die Vorgabe, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Maske zu tragen.

Wie viele Menschen dürfen privat zusammenkommen?

Für private Feiern gibt es in Leipzig und auch sonst in Sachsen aktuell keine Gäste-Begrenzung. Das gilt auch für die Gastronomie, drinnen wie draußen. Die Zahl der Gäste bleibt unbegrenzt, so lange die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in der Stadt unter 35 und die Zahl der Covid-19-Patienten sachsenweit auf Normalstationen unter 650 und auf Intensivstationen unter 180 liegt.

Kann ein Anstieg der Inzidenz oder der Bettenbelegung daran bis zu den Schuleinführungsfeiern noch etwas ändern?

Nein. Denn eine Neuregelung tritt erst in Kraft, wenn eine der Schwellen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird. Das wäre Stand 31. August frühestens am 6. September der Fall. Die Schuleinführung findet jedoch bereits am 4. September statt. Am 31. August lag die Inzidenz in Leipzig bei 18,7 und nirgendwo in Sachsen über 35. Auf Normalstationen waren am 31. August sachsenweit 88 Betten von Covid-19-Patienten belegt, auf Intensivstationen wurden 25 Covid-19-Patienten versorgt.

Gibt es Unterschiede, ob man drinnen oder draußen feiert?

Nein. Unterschiedliche Regeln für drinnen und draußen treten erst in Kraft, wenn die Inzidenz fünf Tage in Folge über 35 liegt, was vor dem 4. September in Sachsen nirgendwo mehr passieren kann.

