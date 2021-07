Leipzig

Einweg-Kunststoff macht 70 Prozent des Mülls in den Meeren aus. Um diese Zahl zu reduzieren, verabschiedete die Europäische Union 2019 ein Verbot des Einweg-Materials, das am Samstag in Kraft tritt. Welche Ausnahmen es dabei gibt und was das für Handel und Gastronomie auch in Leipzig bedeutet, beantworten wir hier.

Was ist nach EU-Gesetz verboten?

Fast alles, was Einweg und aus Plastik ist: Eislöffel, Trinkhalme, Teller, Besteck, Wattestäbchen, Luftballonstäbe, Rührstäbchen, außerdem Lebensmittel- und Getränkebehälter aus Styropor.

Gibt es Ausnahmen vom Verbot?

Ja. Einwegbecher und -gläser aus Plastik plus Deckel bleiben erlaubt, obwohl sie laut einer Studie des Umweltbundesamtes erheblich zu Energieverbrauch und Umweltverschmutzung beitragen; für sie soll es eine besondere Kennzeichnung mit Hinweis auf die Umweltauswirkungen geben. Umweltschützer und Verpackungs-Experten verurteilen diese Inkonsequenz. Außerdem sind Kioske mit bis zu 80 Quadratmetern Fläche oder solche mit Platz für weniger als fünf Leute ausgenommen, weil die Investitionen in Mehrweg-Behälter ihre Existenzgrundlage gefährden können.

Wie schwer fällt die Umstellung der Gastronomie?

Die Umsetzung des EU-Verbots wurde schon vor einem Jahr vom Kabinett auf den Weg gebracht. Händler und Gastronomen hatten genug Zeit und daher längst umgestellt, wie der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) bestätigt: „Das wurde von langer Hand vorbereitet, Klagen oder Probleme gab es dabei keine“, sagt Stefan Niklarz, Sprecher für die Region Leipzig. „Das Verständnis für den Wechsel zu mehr Nachhaltigkeit ist in der Branche groß.“ Der Entwicklung um Jahre voraus war das vegane Bistro Vleischerei mit Sitz in der Eisenbahnstraße. „Holzbesteck haben wir seit 2012“, sagt Chef Kristoff Liebers, „auch Schalen aus Bagasse ist längst im Sortiment.“

Holz-Besteck in Leipzigs Vleischerei. Quelle: André Kempner

Warum wird es die Plastikprodukte trotz Verbots vorerst noch im Handel und in Gastrobetrieben geben?

Restbestände dürfen noch verkauft werden, damit sie nicht ungenutzt im Müll landen. Großhändler Selgros in Leipzig hat beispielsweise noch Plastikbesteck, Strohhalme hingegen sind schon seit einer Weile ausverkauft. „Wir bieten seit Langem Alternativen zu Plastik wie Papier, Holz und Bagasse an, die stark nachgefragt sind“, sagt Selgros-Fachberater Sascha Schröther.

Selgros in Leipzig hat noch Plastikbesteck. Quelle: Alexander Heinl/dpa

Welche Alternativen gibt es zu Kunststoff?

Es gibt einige, doch auch die sind nicht unproblematisch: Einweggeschirr aus Pappe sorgt für verstärktes Abholzen von Wäldern, Bagasse (Zuckerrohr-Rückstände), Pappe, Bambus und Palmblätter können gesundheitsgefährdende Stoffe beinhalten, warnt der Verbraucherzentrale-Bundesverband, und Aluminium verbraucht viel Energie. Alternativen aus Bio-Kunststoffen sind zwar nicht aus Erdöl hergestellt, aber schlecht kompostierbar. Polypropylen braucht weniger Energie, ist leicht, kommt ohne Weichmacher aus und ist auch bei heißen Lebensmitteln stabil.

Holz-Besteck ist nicht unproblematisch. Quelle: André Kempner

Wie schnell wird das Verbot im Alltag sicht- und spürbar?

Dass künftig in Abfallbehältern deutlich weniger Einwegmüll stecken wird, ist kaum wahrscheinlich – auch weil Plastikbecher vom Verbot ausgenommen sind. Ein anschauliches Beispiel liefert „Come buy“ am Leipziger Brühl: Der Bubble-Tea-Laden hat zwar auf umweltverträglichere Strohhalme umgestellt, kann aber weiterhin die großen Plastikbecher nutzen. Zum anderen bleibt das Problem der Pappbecher mit Beschichtung im To-go-Geschäft, das nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie stark angewachsen ist.

Quelle: André Kempner

Wie soll dann spürbar das Abfallproblem gelöst werden?

Ab 2023 werden Caterer, Lieferdienste und Restaurants verpflichtet, Mehrwegbehälter als Alternative zu Einwegbehältern für Essen und Getränke zum Mitnehmen und Bestellen anzubieten. Schon jetzt gibt es zur Vermeidung von Müll Systeme wie „Vytal“, das via App funktioniert. Essen wird in Behälter aus recycelbarem Polypropylen portioniert, abgeholt oder geliefert.

Mehrwegbehälter des Herstellers Vytal mit einem QR-Code. Quelle: Marius Becker/dpa

Ein QR-Code wird generiert, die App erinnert an das Zurückbringen. Das ist kostenlos, so lange die Behälter innerhalb von 14 Tagen zurückgebracht werden. In Leipzig setzen bislang 38 Locations auf Vytal, Tendenz steigend.

Von Mark Daniel