Einzelhändler Netto zeigt russischen Anbietern rote Karte

Leipzig

Für Anbieter aus Russland wird es immer schwerer, ihre Waren in und um Leipzig abzusetzen: Nach Großanbietern wie Aldi, Rewe und Penny listet jetzt auch Netto Produkte aus Russland aus. Die Globus-Gruppe, die in der Region ebenfalls mehrere SB-Warenhäuser betreibt, will ihren Kunden die Entscheidung überlassen, ob sie russische Produkte kaufen oder nicht.

Auch Waren aus Weißrussland werden kritisch gesehen

„Die aktuellen Ereignisse in der Ukraine bestürzen uns sehr“, erklärte eine Sprecherin der Einzelhandelskette Netto Marken-Discount. „Mit unseren Gedanken sind wir bei allen unmittelbar von den kriegerischen Handlungen Betroffenen und bei allen, die aus ihrer Heimat fliehen müssen.“ Netto Marken-Discount unterstütze deshalb alle Sanktionen, die von der EU und der Bundesregierung auf den Weg gebracht wurden und werden. „Daher haben wir uns entschlossen, alle Artikel, die in Russland produziert werden, nicht mehr zu bestellen.“ Netto biete dafür alternative Produkte aus internationaler Produktion an. „Zudem prüfen wir, ob wir Produkte aus Weißrussland führen und behalten uns auch hier entsprechende Schritte vor“, so die Sprecherin.

Auch die Globus-Warenkette verurteilt den Ukraine-Krieg, will aber nicht auf Waren aus Russland verzichten. „Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl sind bei den betroffenen Menschen vor Ort“, erklärte Matthias Bruch, Sprecher der Geschäftsführung der Globus Holding. „Aktuell arbeiten unsere Markthallen bereits an vielen Standorten mit Hilfsorganisationen und privaten Initiativen zusammen und unterstützen nach Kräften die Menschen an den Grenzen und in der Ukraine selbst mit den dort dringend benötigten Lebensmittel-, Kleider-, Geld- und Sachspenden. Dasselbe gilt für die geflüchteten Menschen, die nun in Deutschland ankommen.“

Die Kunden sollen selbst entscheiden

Von einer Auslistung russischer Produkte sieht die Kette aber derzeit ab. „Wir führen in unseren Märkten einerseits nur wenige, insbesondere auch lokal nachgefragte Produkte russischen Ursprungs“, erläuterte Sprecher Bruch. Viele „russische Produkte“ würden zudem gar nicht in Russland selbst produziert, zum Beispiel einige Wodka-Marken. „Andererseits träfen wir mit einer aktuellen Auslistung insbesondere unsere Kundinnen und Kunden mit osteuropäischen Wurzeln, die die Produkte fernab ihrer Heimat sehr schätzen und die wir zu weiteren Leidtragenden machen würden.“ Globus setze darauf, dass die Kunden selber entscheiden, ob sie russische Waren kaufen wollen oder nicht. „Wir möchten unseren Kunden die Freiheit lassen, selbst für oder gegen den Kauf eines bestimmten Produktes zu entscheiden“, betonte Bruch.

Wie berichtet, prüfen derzeit Edeka und die Leipziger Konsum-Genossenschaft, russische Waren aus dem Sortiment zu nehmen.

Von Andreas Tappert