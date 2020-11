Leipzig

Warteschlangen vor den Supermärkten, leere Kaufhäuser in den Innenstädten: Der Handel warnt vor dramatischen Folgen der beschlossenen Verschärfung und Verlängerung des Teil-Lockdowns in Deutschland. Durften Einzelhändler bislang weitgehend ohne Einschränkungen öffnen, zielen die neuen Maßnahmen vor allem auf sie ab: Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, dass sich in Geschäften mit einer Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmeter höchstens eine Person je 10 Quadratmeter aufhalten soll. Bei größeren Geschäften soll es auf der zusätzlichen Fläche höchstens eine Person pro 20 Quadratmeter sein.

Sachsens Einzelhandelsverband fürchtet Verunsicherung der Kunden

Der Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Sachsen, René Glaser, fürchtet, dass sich die strengeren Zugangsbeschränkungen als kontraproduktiv erweisen, „wenn sich Warteschlangen vor den Geschäften und Supermärkten bilden und die Kunden so weiter verunsichert werden“. „Aktuell erleben wir insbesondere in den Innenstädten leider Frequenzeinbrüche von bis zu 50 Prozent, zum Teil auch darüber. Bei gleichbleibenden Fixkosten gehen damit Umsatzausfälle im Weihnachtsgeschäft von bis zu 40 Prozent, bei besonders betroffenen Geschäften sogar bis zu 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr einher“, sagte er der LVZ. Überproportional betroffen seien Modegeschäfte, Schuhläden und Kaufhäuser. Der Online-Handel verzeichne im Gegensatz dazu seit April dieses Jahres anhaltend gute, zum Teil weit überdurchschnittliche Umsätze.

René Glaser, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen. Quelle: Ines_Escherich

Verband für Ausweitung der Hilfen für den Handel

Glaser fordert daher eine Ausweitung der Nothilfen auf den Einzelhandel und eine wirksame Überbrückungshilfe des Bundes, die zwingend der aktuellen Lage angepasst werden müsse. „Sonst werden insbesondere viele mittelständische Innenstadthändler, die unverschuldet in diese Situation geraten sind, die nächste Zeit wirtschaftlich nicht überleben können“, sagt er voraus. Viele Unternehmen stünden aktuell vor großen Liquiditätsproblemen. Knapp 60 Prozent der in einer aktuellen Trendumfrage vom Handelsverband Deutschlands befragten Innenstadthändler sehen derzeit ihre unternehmerische Existenz bedroht, sagt Glaser. Und er beschreibt die aktuelle Lage: „Unzählige Einzelhändler haben vor Monaten Ware geordert und bezahlt, Mieten und Löhne sind pünktlich zu bedienen und das alles ohne nennenswerte Umsätze und ohne ernsthafte finanzielle Unterstützung.“ Als Konsequenz sieht er folgende Entwicklung: „Mit der Aufgabe von Geschäften werden die Probleme der Innenstädte zunehmen, für viele Menschen brechen dann Arbeitsplätze und ein Stück Heimat weg.“

Städtetagspräsident sorgt sich um leere Innenstädte

Ähnlich betrachtet es der Leipziger Oberbürgermeister und Städtetagspräsident Burkhard Jung ( SPD). Große Sorge habe der Städtetag vor „flächendeckenden Verödungen in den Innenstädten“ durch eine nachhaltige Schädigung des Einzelhandels. Hier müsse – wie für andere Branchen auch – über Finanzhilfen nachgedacht werden, fordert auch Jung. Man werde „nach Corona einige Innenstädte vielleicht nicht mehr wiedererkennen.“

Leipziger Einzelhändler stellen sich auf neue Bedingungen ein

In Leipzig sehen die Einzelhändler die Lage noch nicht ganz so dramatisch. Die Händler würden die strengeren Regeln nicht in Frage stellen, sagt Heike Melzer vom Verein City Leipzig Marketing. Die meisten hätten Erfahrungen und Konzepte aus dem Frühjahr. Dennoch konstatiert sie: „Wenn es mal eine Schlange vor einem Geschäft geben sollte, dann stellt man sich bei kaltem und nassem Wetter nicht gern an.“Auch die großen Lebensmittelhändler müssen wieder umdenken. Aber Kaufland etwa, vertreten zum Beispiel in Reudnitz, ist guter Dinge, mit großen Flächen und breiten Gängen maximale Kundenzahl und Mindestabstände einhalten zu können.

Von Anita Kecke, Björn Meine und Vanessa Gregor