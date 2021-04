Leipzig

An einem sonnigen Frühlingstag kann es schon mal eng werden in der Leipziger Innenstadt. Die Freisitze sind gut gefüllt – Menschen drängen sich in die Geschäfte. Die Innenstadt wirkt dann wie ein Magnet. Über 30.000 Menschen passieren an einem Wochentag etwa die Petersstraße. Normalerweise. Das Kölner Unternehmen Hystreet misst mithilfe einer speziellen Lasertechnologie die Entwicklung der Passantenfrequenzen in Innenstädten – in der Pandemie sind diese auch in Leipzig stark eingebrochen: Um fast zwei Drittel.

In 140 Städten führt das Kölner Start-up Erhebungen durch und erstellt ein Ranking, neben Metropolen in der Schweiz und Österreich vorwiegend für Deutschland. In diesem März rangierte Leipzig auf den Plätzen 42, 43 und 44. Die Peters-, Hain- und Grimmaische Straße passierten jeweils knapp 370.000 Menschen. Im Osten schneidet Dresden mit 430.000 Stadtbesuchern am besten ab.

Die Kauflaune ist am Tiefpunkt

Auch in Leipzig erlebt der Handel die schlimmste Krise seit der Wiedervereinigung– das kann auch „Click & Meet“ nicht kompensieren. „Für den Einzelhandel ist das eine katastrophale Entwicklung“, sagt Thomas Oehme, als Vorstandsvorsitzender des Vereins City Leipzig Marketing repräsentiert er 75 Prozent der innerstädtischen Einzelhandelsfläche. Die Kauflaune der Menschen sieht er inzwischen an einem Tiefpunkt angelangt. Das hängt auch mit den Rahmenbedingungen zusammen: Erst wurde das Einkaufen mit Termin ohne Testergebnis gestattet, nach Ostern war der Negativtest zusätzliche Bedingung.

Centermanager Thomas Oehme fordert vollständige Öffnungen im Handel. Quelle: André Kempner

Zahlen vom Unternehmen Hystreet belegen: Bevor der Handel am Gründonnerstag kurzfristig schließen musste, waren etwa 14.000 Menschen auf der Petersstraße unterwegs. Am 6. April gab es den ersten Einbruch: Ab dem Tag war das Einkaufen nur mit Negativtest erlaubt – da wurden nur noch 11.755 Menschen in der Petersstraße gemessen. In den Folgetagen schwankt die Zahl um die 10.000. Mit 15.000 Passanten befanden sich am 15. April überdurchschnittlich viele Menschen in der Stadt, an dem Tag schien allerdings die Sonne.

Umstrittene Aussagekraft von Besucherfrequenzen

Der Vergleich mit dem Durchschnittswert der vergangenen Jahre offenbart die Dimension, die der Lockdown mit sich bringt: Im gesamten April verkehrten bisher knapp 270.000 Menschen über die Petersstraße. Der Mittelwert der vergangenen Jahre liegt gerundet bei 833.000 Passanten pro Monat. Gunter Engelmann-Merkel, Geschäftsführer der Leipziger Niederlassung vom Handelsverband Sachsen, relativiert die Bedeutung der Daten im Gespräch mit der LVZ. „Ich warne davor, Frequenz und Umsatz gleichzusetzen.“ Seine Begründung: Menschen verkehrten auch durch die Innenstadt, um von einem Punkt zum anderen zu gelangen, nicht immer sei mit einem Stadtbesuch der Einkauf verbunden. Den Einbruch nach der Einführung der Testpflicht erklärt er mit der „zusätzlichen Hürde“, die eine etwaige Regelung mit sich bringe.

Thomas Oehme, der auch Centermanager der Promenaden Leipzig ist, nennt die Passantenfrequenzen einen „guten Gradmesser“. Er sagt im Hinblick auf die Vorschriften: „Die Shopping-Lust wird dadurch nicht geweckt.“ Mit den Menschen, die tatsächlich in die Läden gingen, machten Händler zwar vergleichsweise mehr Umsatz. „Der Kunde möchte dann wirklich etwas kaufen“, führt Oehme aus, er spricht von Bedarfs- statt Impulskäufen. „Der Mehrumsatz pro Kunde fängt den Verlust aber insgesamt nicht auf.“

„Betriebswirtschaftlich katastrophal“

In Summe ein wirtschaftliches Fiasko für die Händler. Nicht ohne Grund nennt Engelmann-Merkel das Jahr 2021 „betriebswirtschaftlich katastrophal“. „Click & Meet“ sei allein eine Möglichkeit, mit Kundinnen und Kunden in Kontakt zu bleiben und etwas Umsatz zu generieren. Centermanager Oehme formuliert es noch rigoroser: „Es gibt keine Einzelhändler abseits des Lebensmittelhandels mehr, die überhaupt noch ein positives operatives Ergebnis erwirtschaften.“ Oehme prophezeit, dass die Durststrecke des Handels noch bis Oktober andauern werde. Welcher Leerstand künftig droht, wagt er sich aber nicht zu mutmaßen.

Von Florian Reinke