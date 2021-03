Leipzigs Einzelhändler müssen ab Donnerstag erneut schließen. Das kündigte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) im Stadtrat an. Die Zahl der Neuinfektionen hat in der Messestadt die kritische Marke der Inzidenz 100 überschritten.

Zu hohe Inzidenz: Einzelhandel in Leipzig muss schließen

OBM Jung kündigt an - Zu hohe Inzidenz: Einzelhandel in Leipzig muss schließen

