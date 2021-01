Leipzig

Bei frostigen Minusgraden sind am Samstagmittag nur wenige Spaziergänger auf der Uferpromenade des Cospudener Sees unterwegs. Jana und Frank schlüpfen blitzschnell ins Adamskostüm, ihr Pool-Thermometer zeigt zwei Grad Wassertemperatur an und dann geht es fast hüllenlos, lediglich die Neoprenschühchen schützen vor den Steinen, für ein paar Minuten zum Eisbaden in den See.

Wie alles begann

Jana Jassmann (58) und ihr fünf Jahre jüngerer Lebenspartner Frank Duschl waren vor drei Jahren im Winter 2017 auf Urlaubsreise am Baikalsee. „Wir haben beobachtet, wie die Leute in den Eislöchern badeten“, erzählt die Außendienstmitarbeiterin für Naturheilmittel. Bis zum vergangenen Jahr seien Jana und ihr Freund richtige „Frostbeulen“ gewesen. Oftmals wären sie nicht mal im Sommer im See abgetaucht. Auch das kalte Duschen in der Sauna wäre nie ihr Ding gewesen, sagt die gebürtige Cottbuserin, die in den 1980er-Jahren zum Studium der Veterinärmedizin nach Leipzig kam und blieb.

Ritual nach Wim-Hof-Methode

„Im vergangenen Jahr haben wir unsere ganz persönliche Challenge aufgestellt“, plaudert die 58-Jährige. Sie beendeten ihre morgendliche Dusche mit kaltem Wasser und befassten sich gemeinsam mit dem Thema Winterbaden in Gewässern bei null Grad. Jana belegte einen Workshop über eine wissenschaftlich anerkannte Methode des niederländischen Extremsportlers Wim Hof. „Du musst die Kälte annehmen, loslassen und vor allem langsam atmen“, weiß die sportliche Leipzigerin zu berichten. Wichtig sei vor allem, nicht in Hektik zu verfallen und länger aus- als einzuatmen. Anfänglich standen sie eine Minute im Wasser, und jetzt gehen sie für zwei Minute ins eisige Nass. „Danach fühlst du dich einfach toll“, sagt Frank lachend und zieht sich in Windeseile wieder an.

Wöchentliches Ritual

Mindestens ein Mal pro Woche gehen Jana und Frank, der als Logistiker arbeitet, gemeinsam im See baden. Unabhängig vom Wetter, versteht sich. „Seitdem wir baden gehen, haben wir nicht den kleinsten Schnupfen. Wir fühlen uns unbesiegbar“, lacht die Mutter dreier erwachsener Kinder. Umgesetzt haben sie den Tipp einer alten Eisbaderin, Neoprenschuhe zu tragen, um den steinigen Zugang in den Cospudener See besser zu meistern.

Sportlich durchs Jahr

Ihre sportlichen Ziele für die Zukunft haben sie klar formuliert: Nachdem sie vor drei Jahren gemeinsam mit Uwe Förster vom Leipziger Laufladen beim New-York-Marathon dabei waren, planen sie Ende September in Berlin einen Lauf über 42,195 Kilometer. Ein Jahr später soll es auf die britische Insel gehen, die Anmeldung für den London-Marathon haben sie schon in der Tasche, nachdem der Wettkampf coronabedingt im Vorjahr erst verschoben und dann abgesagt werden musste. Und dann steht noch eine Reise ins Naturparadies Kamtschatka, wo das Eisbaden eine sehr lange Tradition hat, auf ihrer Wunschliste.

Von Regina Katzer