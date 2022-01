Leipzig

Bisher brachte der Winter in Leipzig viel trübes Wetter und Regen mit sich. Schnee und Kälte lassen dagegen auf sich warten, die Rodelberge sind trostlos matschig, Seen und Teiche kaum zugefroren. Ein bisschen Wintersport-Vergnügen im Freien geht aber trotzdem – auf den Kunsteisbahnen. Die dürfen wieder öffnen, seit Sachsen Mitte Januar die Corona-Schutzmaßnahmen gelockert hat. Am Paunsdorf Center und im Kohlrabizirkus kommen Eislauffans auf ihre Kosten. Für den Leipziger Eistraum auf dem Augustusplatz kam das „Go“ zu spät, das Familienvergnügen ist zum zweiten Mal abgesagt worden. Auch bei Nova Eventis gibt’s dieses Jahr keine Eisbahn.

Täglich geöffnet: Kunsteisbahn am Paunsdorf Center

Die besten Bedingungen finden Kufenflitzer am Paunsdorf Center. Die Kunsteisbahn auf dem Parkplatz vorm Haupteingang sollte eigentlich schon Mitte November an den Start gehen. Doch erst war’s zu warm, um die Eisfläche herzustellen, dann kam der sächsische Corona-Wellenbrecher dazwischen.

Doch nun ist das Kufenvergnügen bis zum 20. Februar täglich möglich. Entsprechend groß ist der Andrang. Eiszeiten sind montags bis donnerstags von 10 bis 20 Uhr, freitags und sonnabends von 10 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr. Preiswert ist das Ganze auch noch: Erwachsene zahlen für eine Tageskarte vier Euro, Kinder bis 16 Jahre drei Euro. Schlittschuhe können vor Ort ausgeliehen werden ( drei Euro). Für Kinder bis zum zwölften Geburtstag gilt Helmpflicht – auch Helme können vor Ort ausgeliehen werden (2,50 Euro). Auch Eisstockschießen ist möglich. Wer seine Runden auf dem Eis gedreht hat, oder wer als Begleitperson draußen im Eisgarten wartet, kann sich mit Heißgetränken, Kräppelchen, Bratwurst oder Bouletten stärken.

Ein paar Corona-Regeln gilt es aber auch zu beachten: Eislaufwillige müssen ihren 2G-Status nachweisen, das heißt sie müssen geimpft oder genesen sein. Personen unter 16 Jahre sowie Menschen, die nicht geimpft werden dürfen, können statt dessen einen aktuellen Test mitbringen. Schülerinnen und Schüler, die älter als sechs Jahre sind und in der Schule der Testpflicht unterliegen, brauchen diesen Nachweis nicht. Zur Kontaktnachverfolgung muss sich jeder über die Corona-WarnApp, die Luca-App oder mit einem Papierformular registrieren lassen.

Freitags bis sonntags geöffnet: Eisfläche im Kohlrabizirkus

Schlittschuhlaufen im Kohlrabizirkus in Leipzig. Quelle: André Kempner

Auch im Eiszirkus der Icefighters im Kohlrabizirkus ist öffentliches Eislaufen möglich. Allerdings nur freitags von 18 bis 23 Uhr, sonnabends von 13.30 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 16 Uhr. Für die Winterferien vom 12. bis 27. Februar werden die Öffnungszeiten noch bekannt gegeben. Das winterliche Vergnügen kostet für eine Doppelstunde fünf Euro (ermäßigt vier Euro), für jede Stunde Verlängerung fallen weitere zwei Euro an. Tageskarten gibt’s für zehn Euro, Familienkarten (zwei Erwachsene und zwei bis vier Kinder) für 15 Euro (Gültigkeit zwei Stunden) beziehungsweise 30 Euro (Tageskarte). Schlittschuhe und Gleitschuhe werden für drei Euro verliehen. Abendveranstaltungen wie Eisdisco sind aktuell nicht geplant.

Als Zugangsregel gilt im Eiszirkus An den Tierkliniken 42 die 2G-plus-Regel, das heißt neben dem Geimpften- oder Genesenennachweis ist extra noch ein aktueller Test vorzulegen. Geboosterte sowie Schülerinnen und Schüler, die an der Schule getestet werden, benötigen keinen Test. Neben der FFP2-Maskenpflicht werden auch im Kohlrabizirkus die Kontaktdaten per App oder Formular erfasst.

Von Kerstin Decker