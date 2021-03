Leipzig

Es ist eine gute Nachricht: Am Floßgraben wurden im Vorjahr sieben erfolgreiche Bruten des Eisvogels in vier Revieren registriert. Eines der Paare brütete gleich dreimal hintereinander. Die Anzahl der Jungvögel pro Brut lag immer zwischen sechs und sieben Jungvögeln, was im normalen Schwankungsbereich liegt. In Leipzig sowie in stadtnahen Arealen der angrenzenden Landkreise, darunter auch im Auwald, an Parkteichen oder Stillgewässern, haben ehrenamtliche Helfer 2020 insgesamt sogar mehr als 77 besetzte Brutreviere registriert. Das geht aus dem Eisvogel-Monitoring hervor, das das Büro BioCart für die Stadt Leipzig erstellt.

Verluste durch Frosteinbruch im Februar 2021 befürchtet

Jens Kipping, Gutachter der Firma, spricht sogar vom „höchsten Brutbestand seit der Wende“. Das Tief der Jahre 2018 und 2019 ist damit wohl überwunden. 2018 gab es zwölf Brutpaare. Das darf allerdings nicht über die Gefährdungslage des Eisvogels täuschen: Das Ergebnis sei auch eine Folge eines milderen Winters 2019/20. Anders als sein Name vermutet lässt, reagiere der Alcedo atthis sehr empfindlich auf Kälte und Vereisungen von Gewässern. „In kalten, frostigen Wintern sind erhebliche Verluste zu erwarten“, so Kipping. So habe es Februar 2021 einen Frosteinbruch gegeben. „Derzeit ist der Bestand im Stadtgebiet auf einem sehr niedrigen Niveau. Vor dem Frosteinbruch konnte ich am Floßgraben einige Eisvögel beobachten, im Moment ist keiner da.“

Das Monitoring gibt es seit 2016. Auch Störungen am Ufer durch Spaziergänger, Radfahrer oder Hunde werden nach Möglichkeit erfasst. Signifikante Beeinträchtigungen der Eisvögel oder gar Brutaufgaben durch Störungen wurden dabei allerdings nicht festgestellt. Es gab im Vorjahr 16 Kontrollen, sechs davon fanden mit Unterstützung der Wasserschutzpolizei und der Feuerwehr statt. Abteilungsleiterin Barbara Jirausch vom Umweltamt: „Die Anzahl der Verstöße lag mit 36 unter dem Niveau des Jahres 2019.“

Rosenthal: Zeitliche Regulierung des Bootsverkehrs sinnvoll

Um den Vögeln Ruhe zu ermöglichen, ohne den Wassersport komplett zu verbieten, hat die Stadt Leipzig seit der Saison 2016 eine unbefristet gültige Allgemeinverfügung zur Nutzung des Floßgrabens erlassen. Diese beinhaltet, dass das Befahren des Grabens mit Wasserfahrzeugen vom 1. März bis 30. September nur eingeschränkt möglich ist. „Die positiven Ergebnisse zeigen, dass die zeitliche Regulierung des Bootsverkehrs auf dem Floßgraben weiterhin sinnvoll und richtig ist“, sagt Leipzigs Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke). „Störungsfreie Ruhezeiten für den Eisvogel gewährleisten die Nutzung des sensiblen Gewässers durch Wassersportler.“ Für Kajaks und Kanus (muskelkraftbetrieben) ist ein Befahren des Grabens nur von 11 bis 13 Uhr, von 15 bis 18 Uhr und von 20 bis 22 Uhr zugelassen.

Von Mathias Orbeck