Nach Shitstorm: Leipziger Unternehmen „Spreadshirt“ erklärt sich

Es gab einiges an Aufregung um die Textil-Druckerei Spreadshirt, die ihren Sitz in Plagwitz hat: Ein T-Shirt mit dem sogenannten Judenstern und der Aufschrift „nicht geimpft“ war in dem Online-Shop aufgetaucht. Es sei „niederträchtig“, dass die Druckerei „hemmungslos auch den widerlichsten Dreck noch zu Geld machen möchte“, hieß es im Internet. Aber wie gelangte das antisemitische Design eines Corona-Kritikers dorthin? Kann das Leipziger Unternehmen sicherstellen, dass so etwas nie wieder vorkommt? Antworten von Spreadshirt-Sprecherin Eike Adler.

Frau Adler, wie kann es passieren, dass auf Ihrer Website ein antisemitisches T-Shirt angeboten wird?

Normalerweise kann das nicht passieren. Wir prüfen alle Designs mit unterschiedlichen Filtern, technischen und menschlichen, die wir dauernd optimieren.

Wurde das Impfgegner-Shirt überhaupt jemals gedruckt?

Nein. Es war bedauerlicherweise einige Tage online sichtbar, wurde aber nicht verkauft und deshalb auch nicht gedruckt. Am vergangenen Sonntag haben wir Hinweise aus der Community erhalten und es unverzüglich gelöscht. Für Hinweise sind wir sehr dankbar, deshalb gibt es neben jedem Motiv einen „Melden”-Button. Bei Spreadshirt werden jeden Tag Tausende Motive hochgeladen und zunächst nur automatisiert gefiltert.

Was genau macht dieser Filter?

Zum einen lässt er bestimmte Designs gar nicht bis auf unsere Website durch, weil sie klar gesetzeswidrig sind. Zum anderen gibt es Fälle, in denen das System zwar anspringt, aber unsicher ist. Oder, wenn jemand „Melden” klickt. Dann landet das Design auf dem Tisch eines unserer Experten, der dann entscheidet.

„Wir stehen nicht hinter jedem Design“

Nach welchen Kriterien?

Wir haben da eine Handvoll Leute, die unsere Community-Richtlinien umsetzen. Zum Beispiel, dass ein T-Shirt nicht zu Gewalt aufrufen darf oder gegen bestimmte Gruppen oder Personen hetzen.

Dürfte ein AfD-Ortsverband eine Kollektion T-Shirts drucken?

Das ginge, die AfD ist ja keine illegale Partei, aber Spreadshirt eine offene Plattform.

Teile der AfD äußern sich aber rassistisch. Würde ein AfD-Aufdruck also nicht – streng genommen - Ihren Richtlinien widersprechen?

Wir ermöglichen freie Meinungsäußerung, auch wenn uns persönlich manche Meinungen nicht gefallen. Natürlich gibt es immer wieder Entscheidungen, die ein Balanceakt sind. Aber bitte verstehen sie mich nicht falsch: Wir als Marke stehen nicht hinter jedem Design, das Nutzer bei uns hochladen. Wir maßen es uns aber nicht an, auf unserer Plattform politische Denkverbote zu erteilen. Die überwiegende Mehrheit der Motive steht für das Gute, für Redefreiheit oder konstruktive Gedanken. Und längst nicht jedes Design, das Sie bei uns finden, wird auch gekauft und gedruckt.

„Zur Zeit prüfen wir QAnon-Motive“

2015 verbannten Sie ein “I love Pegida”-T-Shirt von der Seite, Pegida ist aber keine illegale Bezeichnung.

Das Verbot resultierte damals aus einer Beurteilung unseres „Content Review Council”, man könnte auch sagen: unseres firmeneigenen Ethikrats. Dieser Rat setzt sich aus einer diversen Auswahl unserer Mitarbeiter zusammen. Wir versuchen möglichst die gesamte Gesellschaft abzubilden, die dann mehrheitlich über Grenzfälle abstimmt.

Wann kommt dieser Rat zum Einsatz?

Nur dann, wenn Themen auftauchen und gemeldet werden, die aber nicht eindeutig gegen unsere Community-Richtlinien verstoßen. Manchmal lässt sich nicht einfach entscheiden, ob ein Inhalt online sichtbar sein sollte oder nicht. Dann tagt unser Rat und stimmt ab. Zur Zeit prüfen wir Motive, die sich auf die QAnon-Bewegung beziehen.

Die Verschwörungstheorie QAnon, die besagt, dass amerikanische Schauspieler, Promis und Politiker einen weltweiten Kinderhändlerring kontrollieren, findet in Deutschland immer mehr Anhänger. Würden Sie sagen, Sie spüren solche gesellschaftlichen Bewegungen besonders früh?

Unbedingt. Wenn in der Öffentlichkeit Themen aufkommen, merken wir es direkt. Wir sind da eine Art Pulsader der Gesellschaft. Corona ist in Sachen Motive ein brandaktuelles Thema – auch abseits von Verschwörungstheorien und Impfgegnern.

Haben Sie Beispiele?

Es gibt zur Zeit sehr viele Motive zum Thema Social Distancing oder Quarantäne. Wir hatten zig „Ich bin systemrelevant“-Drucke. Auch Klopapierrollen-Motive sind gerade sehr gefragt. In England bestellen gerade viele Kunden T-Shirts mit einem Dankeschön an das Gesundheitsministeriums, den NHS, mitsamt eines großen Regenbogens, als Zeichen der Solidarität.

Ausgerechnet jetzt, wo man seltener als sonst das Haus verlässt, gewinnen bedruckte T-Shirts an Bedeutung?

Warum nicht? Die Anzug-Branche hat es sicher gerade schwerer. Wer sonst Schlips trägt, wählt im Home Office jetzt eher einen Casual Look, ein T-Shirt beispielsweise. Und viele Leute überlegen sich dieser Tage einen originellen T-Shirt-Aufdruck für ihre nächste Videokonferenz mit Freunden oder Kollegen.

Auch Sie persönlich?

Ja. Eine liebe Kollegin hatte kürzlich ihren letzten Tag vor der Elternzeit. Weil ich sie natürlich nicht drücken durfte, habe ich für sie ein „Fühl dich umarmt” T-Shirt der #allefüralle-Kampagne getragen.

„Wir füttern unsere Algorithmen laufend“

Sie sind seit 13 Jahren Spreadshirt-Sprecherin. Hat sich die Bedeutung bedruckter T-Shirts gewandelt?

In meiner Wahrnehmung wollen sich immer mehr Menschen individuell ausdrücken. Und viele tun das mit einem T-Shirt. Es gibt da so viele wunderbare Ideen, dass es sehr schade ist, wenn vor allem die Skandale im Gedächtnis hängen bleiben.

Ändern Sie nun etwas, damit so etwas wie das Impfgegner-T-Shirt Ihnen nicht noch einmal passiert?

Wir setzen natürlich alles daran, wir füttern und verbessern unsere Algorithmen laufend. Wir lernen ständig dazu, damit so etwas trotz der Vielfalt an Meinungen in der heutigen Zeit nicht wieder vorkommt. Wir sind vor allem stolz, mit unserer Plattform die freie Meinungsäußerung zu unterstützen und möchten das weiterhin jedem Nutzer ermöglichen.

