Erstmals ist im Leipziger Zoo Elefanten-Herpes ausgebrochen. Vor zwei Wochen starb der 17 Monate alte Minifant Kiran an dem aggressiven Virus. Es führt vor allem bei Jungtieren häufig zum Tod – besonders gefährdet sind Elefantenkinder bis zu neun Jahren. Damit fällt auch der fünfjährige Edgar aus der Leipziger Herde in die kritische Gruppe. Er zog im September 2020 zusammen mit seiner Mutter, zwei Schwestern und einer „Tante“ aus dem Tierpark Berlin nach Leipzig.

„Ja, wir machen uns Sorgen um Edgar“, bestätigte Zoochef Jörg Junhold auf LVZ-Nachfrage. „Er hat das risikobehaftete Alter und steht unter besonderer Beobachtung.“ Mehr könnte jedoch nicht getan werden: „Wir können nur das Beste hoffen, mehr ist nicht möglich.“

Alle Elefanten tragen das Virus in sich

Da alle neun Elefanten des Leipziger Zoos das Virus in sich tragen, lasse sich nicht feststellen, welches Tier letztlich der Verbreiter war. Wenn das bekannt wäre, könnte man lediglich das gefährdete Jungtier vom Superspreader fernhalten. Doch das würde zur sozialen Isolation führen, die Junhold nicht befürwortet. Aktiv ausgebrochen ist die Krankheit bei keinem weiteren Tier. Das Elefanten-Herpes-Virus ist sowohl in Zoos als auch in der Wildnis verbreitet, bei den meisten Elefanten kommt die Krankheit aber nicht zum Ausbruch. Für Menschen stellt es keine Gefahr dar. Spezifische Herpes-Viren gibt es auch bei Eisbären oder Zebras. Bei Turnierpferden hatte ein Herpes-Ausbruch im Frühjahr mit zahlreichen toten Tieren für Panik gesorgt.

Blutkontrolle und Rüsselspülung

Die Elefanten im Leipziger Zoo werden jeden Morgen von den Tierpflegern auf Auffälligkeiten kontrolliert und vom Tierarzt engmaschig überwacht. Dazu gehören Blut- und Urinkontrollen und auch Rüsselspülungen: Dabei werden die Elefanten so trainiert, dass sie etwas Kochsalzlösung mit ihrem Rüssel aufnehmen und anschließend in einen Eimer auslaufen lassen. In der Flüssigkeit lassen sich Herpes-Viren nachweisen.

Allerdings ist die Chance für eine erfolgreiche Behandlung einmal erkrankter Tiere insgesamt sehr gering. Das Zeitfenster beträgt nur wenige Tage – wenn die Viruslast bereits ansteigt, aber noch keine Symptome aufgetreten sind. Einen Impfstoff gibt es nicht.

Von Kerstin Decker