Wer die vielen Bagger und Rammen an der Lützner Straße sieht, wird nicht gleich vermuten, dass diese Großbaustelle vor allem dem Klimaschutz dient. Doch genauso ist es, versichert Uwe Jungmann, der Betriebsleiter des größten und ältesten Bushofs in Leipzig.

21 moderne Elektrobusse haben die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) in diesem Jahr aus Belgien geliefert bekommen. „Inzwischen fährt die Linie 89 als erste komplett mit zertifiziertem Öko-Strom“, berichtet Jungmann. Am 1. September starte zudem der Probebetrieb auf den Linien 74 und 76. Nächstes Jahr kommen zehn lange Gelenkbusse mit E-Antrieb für die Linie 60 hinzu.

Mobile Ladestationen auf Dauer ungeeignet

Noch laden die abgasfreien Technikwunder ihre Batterien im Bushof Lindenau an mobilen Stationen. „Auf Dauer ist das aber nicht die beste Lösung“, erklärt Torsten Schmidt. Die Kabel und Stecker seien ziemlich schwer. Auch lasse sich das „Laden von unten“ kaum in die eng getaktete Logistik auf dem 3,2 Hektar großen Areal integrieren. Dort befinden sich Werkstätten, Tank- und Waschanlagen, Abstellflächen und Hallen für bis zu 140 LVB-Busse.

Noch füllen die 21 Elektrobusse der LVB ihre Batterien an mobilen Ladestationen im Lindenauer Bushof. Wie beengt das funktioniert, zeigen Torsten Schmidt (44) und Betriebsleiter Uwe Jungmann (53, rechts). Quelle: Jens Rometsch

Eröffnet wurde der Standort 1899: damals als Betriebshof für von Pferden gezogene Straßenbahnen. Schmidt ist nun Projektleiter für den Übergang zur E-Mobilität. Weil mit den 670-Volt-Batterien nicht zu spaßen ist, wurde zum Beispiel schon eine separate Reparaturstrecke in der Werkstatt eingerichtet. Auch erhielten alle 650 Busfahrerinnen und Busfahrer der LVB eine ganztägige Schulung für die zwölf Meter langen Klimaretter vom Hersteller VDL. „Das fing bei ganz einfachen Dingen an“, erzählt Schmidt „Woran erkennt man, ob der Motor läuft, nachdem ich den Computer eingeschaltet habe? Oder was ist bei einer Störung zu tun?“

Diesel-Bus tankt 320 Liter in unter vier Minuten

Den meisten Aufwand bereite jedoch, die ganze Logistik auf dem Lindenauer Bushof umzustellen. Hochbetrieb herrscht dort nur nachts. Um den Tank eines herkömmlichen Busses mit 320 Litern Diesel zu füllen, das Fahrzeug zu warten und gegebenenfalls zur Wäsche zu schicken, bleiben dann nur jeweils vier Minuten. Auch müssen die Busse in einer bestimmten Reihenfolge parken, damit zum nächsten Start am Morgen alles reibungslos abläuft. Die neuen Elektrobusse brauchen dabei viele Stunden zum batterieschonenden Laden.

Deshalb wurde jüngst alles neu geplant, Stromtrassen mit 2,2 Megawatt Anschlussleistung ins Erdreich gelegt und der größte Bus-Parkplatz vollständig abgerissen. Auf dieser 5000 Quadratmeter großen Fläche direkt neben der S-Bahn-Trasse lagen noch alte Schächte von 1957 im Boden. Durch sie konnte Warmluft unter die Busse geblasen werden, damit die Technik im Winter nicht einfriert. Jedoch war der Platz mittlerweile so schief und kaputt, dass die modernen E-Fahrzeuge Probleme bekommen hätten, wenn sie über ihre Stromgreifer auf dem Dach an die Ladehauben in noch luftigerer Höhe andocken wollen, sagt Schmidt.

So wird es in dem neuen Lindenauer Groß-Carport aussehen. Die Elektrobusse stellen sich unter weiße Ladehauben, fahren ihre Stromabnehmer aus dem Dach aus und docken binnen weniger Sekunden zum Laden der Batterien an. Quelle: Leipziger Gruppe

Alle diese Probleme löse der neue Mega-Carport, den die Firmen Reif und Strabag bis Ende 2021 auf derselben Fläche für die LVB errichten. „Die Montage der Stahlstützen für das Dach beginnt nächste Woche“, so Betriebsleiter Jungmann. Unter diesem riesigen Schirm gebe es dann genug Ladehauben für die gesamte Elektroflotte. „Das Dach ist so konstruiert, dass später noch sehr gut eine Photovoltaik-Anlage oben drauf kann.“ Jedoch kostet der Umbau des größten Leipziger Bushofs auch so schon über fünf Millionen Euro. Die Photovoltaik-Anlage müsse deshalb noch etwas warten.

