Elektronik-Markt Conrad schließt in der Leipziger City

Leipzig

Es war offenbar nur eine Frage der Zeit, bis die traurige Nachricht kam. Der Elektronik-Markt Conrad wird bis zum Ende diesen Jahres seine Filiale am Leipziger Neumarkt aufgeben, bestätigte die Unternehmenszentrale am Donnerstag auf LVZ-Anfrage.

Ausschlaggebend für die Entscheidung seien „wirtschaftliche Erwägungen und standortbedingte Besonderheiten“ gewesen, so Sprecherin Christina Bauroth. „Bis zum voraussichtlich letzten Verkaufstag Mitte November 2021 bleibt die Filiale wie gewohnt geöffnet. Voraussetzung ist natürlich die generelle Öffnung des Einzelhandels. Alle Produkte und Services stehen unseren Kundinnen und Kunden zudem rund um die Uhr online unter conrad.de zur Verfügung.“

Händler aus der Oberpfalz konzentriert sich auf Firmen-Kunden

Was aus den geschätzt etwa 50 Beschäftigten wird, dazu blieb die Sprecherin vage. Alle könnten sich natürlich auf offene Stellen im Unternehmen bewerben, sagte sie. Conrad suche generell nach neuen Standorten im B2B-Bereich (nur für Firmenkunden), habe hier in Leipzig aber noch nichts Konkretes im Auge.

Die Schließungspläne dürften zusammenhängen mit einem generellen Strategiewechsel bei dem seit Generationen inhabergeführten Elektrowarenhändler. Gegründet 1923 in Berlin, liegt der Firmensitz von Conrad seit 1946 in Hirschau in der Oberpfalz (Bayern). In Leipzig gab es zunächst eine 1000 Quadratmeter große Filiale an der Zschocherschen Straße in Plagwitz. Sie wurde dann zugunsten des neuen Standorts unweit vom Karstadt-Warenhaus aufgegeben, der am 1. Dezember 2007 auf 1800 Quadratmetern und mit 56 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern öffnete.

Paradies für Tüftler hat schon einige Standorte aufgegeben

Conrad galt auch in Leipzig immer als ein Tüftler-Paradies. Wer ein bestimmtes Kabel suchte oder einen funktionstüchtigen Modellhubschrauber bauen wollte, der fand in dem Sortiment mit über 100.000 Artikeln meist sofort das Richtige. Oder der Kunde bekam zumindest kompetenten Rat und die Möglichkeit, das Teil kurzfristig liefern zu lassen. Durch stark steigende Bestellungen im Internet sind die ohnehin schmalen Margen bei Elektronik-Händlern in den zurückliegenden Jahren aber weiter gesunken. Conrad hatte deshalb schon vor längerer Zeit eine neue Strategie beschlossen, die hauptsächlich auf das Internet und den B2B-Bereich setzt.

In der Folge gab es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Standort-Aufgaben: meist zu dem Zeitpunkt, wenn gerade ein langjähriger Mietvertrag auslief. Das betraf schon Filialen in Saarbrücken (2017), Berlin und Braunschweig (2018), Hamburg (2019) und Düsseldorf (2020), auch zwei Standorte in der Schweiz. Anfang 2021 bestätigte Conrad schließlich, dass sogar die älteste Niederlassung in Nürnberg (gegründet vor 72 Jahren) voraussichtlich Mitte November schließen wird. Damit verblieben dann nur noch 18 stationäre Filialen in Deutschland für private Endverbraucher, während im B2B-Bereich neue hinzukommen sollen.

Von Jens Rometsch