Elf Zeltstädte in Leipzig? Rathaus nimmt Thema von der Stadtrats-Agenda

Leipzig

Der Bau von elf Zeltstädten für bis zu 11.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine wird nicht, wie geplant, in der Ratsversammlung am Mittwoch, 13. April, behandelt. Das hat das Rathaus auf LVZ-Anfrage mitgeteilt. Die entsprechende Vorlage werde nach Stand der Dinge von der Tagesordnung abgesetzt und an aktuelle Entwicklungen angepasst. „Die getroffenen Annahmen werden sich ändern“, erklärte das Sozialamt. „Dabei wird insbesondere auch der Umfang der zu schaffenden Kapazitäten neu zu bewerten sein.“ Aktuell werde geprüft, in welchem Umfang und zu welchem Zeitpunkt weitere Kapazitäten in Gemeinschaftsunterkünften geschaffen werden müssen.

Möglicher Hintergrund: Sinkende Flüchtlingszahlen

Eigentlich war vorgesehen, den Stadtrat am Mittwoch über die Vorbereitung für elf Zeltstädte mit jeweils 1000 Plätzen entscheiden zu lassen. Damit wären außerplanmäßige Ausgaben von 115 Millionen Euro verbunden gewesen. Wie berichtet, hatte der Freistaat Sachsen zuletzt die Zahl der 10.000 geplanten Erstaufnahmeplätze reduziert. Die Stadt Leipzig hatte am Dienstag erklärt, die Agra-Hallen im Stadtteil Dölitz später als bislang geplant für die Unterbringung zu nutzen.

Was wird mit der Friederikenstraße?

Ob nun auch der Rückkauf der Unterkunft in der Friederikenstraße überdacht wird, konnte eine Rathaus-Mitarbeiterin am Mittwochvormittag nicht sagen. Über den hohen Rückkaufpreis für den Dölitzer Standort hatte es vergangene Woche heftige Debatten gegeben.

Von Björn Meine