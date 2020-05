Berührend: Elfjährige Leipzigerin spendet 124 Euro an Kunstschule Goldfisch

Leipzig

Fritzi Fendler ließ sich nicht erweichen. „Wollen wir das Geld nicht wenigstens teilen?“, fragte Marion Herzberg, doch das Mädchen blieb stur: Die Elfjährige wollte der Betreiberin der Kunstschule Goldfisch das verdiente Geld komplett übergeben. Nicht die einzige, aber die wohl berührendste Geste, die Marion Herzberg in Corona-Krisenzeiten aus ihrem Umfeld erfahren hat.

Schon seit Langem ist Fritzi Schülerin in der Kunstschule, die Marion Herzberg im Jahr 2014 übernahm. In den Räumen der Tschaikowskistraße 20 lässt die frühere Sprecherin der Hochschule für Grafik und Buchkunst Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Kursen für Zeichnen, Töpfern, Nähen oder Drucken kreativ werden. Als der Corona-Shutdown auch ihre Einrichtung erfasste, befreiten sie zwei Hilfestellungen vor den größten existenziellen Sorgen: zum einen ein staatlicher Zuschuss, zum anderen die Solidarität ihrer Kunden. „Obwohl ich nicht mehr unterrichten konnte, haben die Vertragseltern die Kursgebühren über die ganze Zeit weiterbezahlt“, berichtete sie. „Dieses fantastische Verhalten hat mir viel Kraft gegeben!“

91 Mundschutz-Bestellungen

Als Dankeschön bot die 49-Jährige allen Kunden selbstgenähte MundNase-Masken an. Das Echo war enorm: 91 Bestellungen landeten in ihrem E-Mail-Postfach. Mit den der Schule verbundenen Dozentinnen nähte sie eine ganze Woche lang.

Fritzi Fendler, die bei einem Nähkurs mitgemacht hatte, half freiwillig mit – und arbeitete in den kommenden Wochen zu Hause weiter. „Es hat mir Spaß gemacht und die Zeit vertrieben“, erzählt die Elfjährige. Mit Hilfe ihres Vaters, der den Stoff zuschnitt, produzierte sie 40 Stoff-Masken in unterschiedlichen Farben und Mustern – und verkaufte sie unter anderem an Freunde, Bekannte und eine Lehrerin.

124 Euro als Spende

Kurz überreichte Fritzi der Kunstschulleiterin eine Überraschung: den Verkaufserlös in Höhe von 124 Euro als Spende für den Goldfisch. „Mir war das ein Bedürfnis, weil Marion und ihr Team toll sind und ich mich hier immer wohlfühle“, begründete sie ihren Entschluss.

Marion Herzberg ist noch immer überwältigt von diesem Zeichen der Solidarität. „Ich finde das einfach großartig“, sagte sie lächelnd, „überhaupt habe ich in dieser Zeit wundervolle emotionale Erfahrungen gemacht.“

Inzwischen ist der Goldfisch wieder geöffnet, unter verkraftbaren Beschränkungen. „Mein Team, die Kursteilnehmer und ich gewöhnen uns dran“, schilderte Marion Herzberg, die während der Schließungszeit auch online Kreativprogramme anbot. „Wir alle sind froh, dass es nun weitergeht.“

Wer an Masken von Fritzi Fendler interessiert ist, kann sich per E-Mail an die Kunstschule wenden (herzberg@kunstschule-goldfisch.de).

Von Mark Daniel